McLaren Artura Test Sürüşünde Yangın Çıktı

Bildiğiniz gibi dünyadaki otomobil markaları artık elektriklenme yolculuğuna çıkmış durumda. Bu kapsamda Tesla'nın popüleritesinin artmasıyla birlikte spor otomobil üreticileri de bu alana doğru yönelmeye başladı. Bu markalardan belki de en şaşırtıcı olan iki isim Ferrari ve McLaren oldu. Ancak bugün McLaren'ın başına gelen talihsiz bir olaydan bahsedeceğiz. İşte McLaren Artura yangını ve detayları…

Test sürüşündeki hibrit McLaren Artura cayır cayır yandı!

Birçok otomobil markası hibritlenme veya elektriklenme yoluna girmiş bulunmakta. Bu markalar arasında daha çok gündelik otomobil üretimi yapanlar genelde elektriklenme yolunu seçerken McLaren gibi süper otomobiller üzerine çalışan markalarsa hibrit modeller üretmeyi daha verimli buldu ve o yolda ilerlemeye başladı.

2021 yılında piyasaya sürülen Artura ilk etapta sadece içten yanmalı motorlar ile hayatına devam etmesi düşünülürken hibrit bir V6 yapıdaki motorla tüm algıları yıktı. Plug-in hybrid bir yapıya sahip olan model bir süper spor otomobil için oldukça yoğun ilgi görüyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde yaşanan talihsiz bir olay McLaren'in karizmasını bir nebze de olsa çizdi. Olayın kutlanacak tek tarafı can kaybı yaşanmamış olması.

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İngiltere'nin Leed kentindeki McLaren bayisine yakın bir konumda yaşanan olayda test sürüşüne çıkmış bir McLaren Artura'nın alev aldığı görüldü. Daha sonrasında olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri çağırıldı fakat araç yanmaktan kurtulamadı. Yangının söndürülmesinin ardından enkaz incelendiğinde orada bir McLaren Artura'nın durduğunu söyleyebilmek neredeyse imkansızdı.

Konuyla ilgili McLaren'dan henüz bir açıklama gelmedi. Olayda can kaybı yaşanmamış olması yüreklere bir nebze su serpiyor. Yangının çıkış sebebinin hibrit ünite mi batarya mı yoksa içten yanmalı motordan mı kaynaklı olduğu henüz bilinmiyor. Araştırma ve soruşturma süreçleri devam ediyor.