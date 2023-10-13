Dünya çapında milyonlarca insanın tercih ettiği fast-food zinciri Mc Donald's'ın sahibi merak konusu oldu. Kimin tarafından kurulduğu ve şu anda kimin yönettiği hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Mc Donald's kimin? Mc Donald's sahibi kim? İşte detaylar...

Mc Donald's, dünyanın dört bir yanında hizmet veren bir fast-food zinciridir. Mc Donald's kimin sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Mc Donald's Günde 69 milyona yakın müşteriye hizmet vermektedir. Arama motorlarında Mc Donald's sahibi sorgulatılıyor. Peki, Mc Donald's kimin? Mc Donald's sahibi kim? Detaylar haberimizde...

MC DONALD'S KİMİN?

İlk McDonald's restoranı, 1940 yılında Richard ve Maurice McDonald tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Bernardino şehrinde açıldı. McDonald's'ın kurucusu olan Amerikalı iki kardeş lokantacı ve girişimcidir. McDonald kardeşlerin yenilikçi konsepti ve fast food standının uygulanması, Amerikan mutfağında son derece etkili olmuş ve küresel bir girişimin temelini oluşturmuştur.

MC DONALD'S TARİHÇESİ NEDİR?

1948'de kardeşler, San Bernardino'daki restoranlarını dokuz maddeden oluşan azaltılmış bir menüye odaklanmak için tamamen yeniden tasarladılar ve yeniden inşa ettiler: 15 sentlik hamburgerine ek olarak, menüde çizburger, alkolsüz içecekler, süt, kahve, patates cipsi ve bir dilim turta yer alacaktı.

McDonald kardeşler restoranı bir başarıydı ve 50. yılına varmadan önce 1 milyon dolar kazanma hedefiyle McDonald kardeşler, 1953'te Phoenix, Arizona'da Neil Fox tarafından işletilen bir restorandan başlayarak sistemlerini franchise etmeye başladılar.