MBSTS sınavı iptal mi, YÖKDİL ve 2022 DİB MBSTS sınavları ertelendi mi sorularının yanıtı merak edilen konulardan biri oldu. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ardından valilikler bazı önlemler aldı.

YÖKDİL VE 2022 DİB MBSTS İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Okullar ve üniversitelerde eğitime bir süreliğine ara verildi. Bu gelişmeler ardından ÖSYM'nin bu hafta sonu gerçekleştireceği YÖKDİL ve DİB MBSTS sınavlarında bir değişiklik olup olmadığı soruları gündeme geldi.

ÖSYM'nin yaptığı son açıklamanın ardından YÖKDİL ve 2022 DİB MBSTS sınavları için henüz bir erteleme kararı gelmedi. Bu hafta sonu gerçekleşecek sınavlarda değişiklik olması halinde haberimize eklenecektir.

SINAVLAR NE ZAMAN?

Bir değişiklik olmaması halinde DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ise 12 Mart Cumartesi günü saat 14.45'te başlayacak. 2022-YÖKDİL/1 SINAVI 13 Mart Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

2022-DİB-MBSTS'ye kısa bir süre kala ÖSYM'den yazılı açıklama geldi. Yapılan duyuruda "12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DİB-MBSTS için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.

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