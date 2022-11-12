Futbolseverlerin merak ettikleri arasında BFK hangi takım? sorusu yer alıyor. Futbol takımlarının kısaltmalarının anlamları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bunlarda bir tanesi de BFK kısaltması oldu. Peki, MBFK hangi takım? BFK hangi takımın kısaltması? BFK hangi takım? İşte merak edilenler...

MBFK hangi takım? sorusu araştırılıyor. Futbol takımlarının kısaltmalarının anlamları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bunlarda bir tanesi de BFK kısaltması oldu. Peki, MBFK hangi takım? BFK hangi takımın kısaltması? BFK hangi takım? İşte detaylar...

MBFK HANGİ TAKIM?

MBKF kısaltmasının açılımı Medipol Başakşehri Futbol Takımı'dır. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü veya sponsorluk anlaşması gereğince Medipol Başakşehir Futbol Kulübü,1990 yılında dönemin İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından kurulan ve 2014 yılının Haziran ayına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde faaliyet göstermesinin ardından, 4 Haziran 2014 tarihinde belediye bünyesinden ayrılıp faaliyetlerine futbol kulübü olarak devam etme kararı alarak ismini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak değiştiren futbol kulübü. Kulüp maçlarını İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamaktadır. Şu anki teknik direktörü Emre Belözoğlu'dur. 2019-20 Süper Lig sezonunda tarihinde ilk kez lig şampiyonu oldu.