Mbappe Müslüman mı, dini nedir, kimdir, nerelidir, kaç yaşında? dünyaca ünlü Fransız futbolcunun dini inancı merak ediliyor. Peki, Mbappe müslüman mı? Kylian Mbappe dini inancı nedir? Kylian Mbappe kimdir, kaç yaşında, nereli? Kylian Mbappe hayatı ve biyografisi nedir?

Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymekte olan genç yaşlardaki oyuncu Kylian Sanmi Mbappé Lottin'in dini inancı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Mbappe müslüman mı? Kylian Mbappe dini inancı nedir? Kylian Mbappe kimdir, kaç yaşında, nereli? Kylian Mbappe hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MHAPPE DİNİ İNANCI NEDİR, MÜSLÜMAN MI?

Genç ve başarılı futbolcu Kylian Sanmi Mbappé Lottin'in dini inancı pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. Genç futbolcunun giydiği kıyafetler nedeniyle müslüman olduğu düşünülüyor. 20 Aralık 1998'de Fransa'da dünyaya gelen Mhappe, Kamerun ve Cezayir asıllı olan bir Fransız millî futbolcudur. Kendisi, Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

23 yaşındaki genç oyuncu, Mbappé, öncelikle doğduğu şehir Bondy'deki futbol akademilerinde oynamış, daha sonra Clairefontaine ve Monaco futbol akademilerinde oynayıp Monaco'nun yedek takımında profesyonel futbol kariyerine başlamıştır. Kısa bir zaman sonra 2016-2017 sezonunda düzenli olarak oynamaya başlamış ve ligde atmış olduğu 15 gol ve 8 asist ile 17 sene sonra takımının lig şampiyonu olmasına yardımcı olmuştur. Bir zaman sonra ise 180 milyon € satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'e kiralanmıştır.

Mbappé, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımında oynamış ve ardından Mart 2017 tarihinde Lüksemburg ile oynadıkları maçta Fransa'nın adına ilk millî maçına çıkmıştır. Başarılı futbolcunun kimi futbolseverler tarafından Müslüman olduğu düşünülüyordu. Mhappe, daha önce pek çok kez Müslümanların Ramazan ayını kutlamıştı. Müslümanları çok seven Mhappe'nin Hristiyan olduğu bilinmekte.