PSG-Bayern Münih maçının başlamasıyla birlikte futbol severler Mbappe maçta neden yok merak etti. Peki, Mbappe maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? 14 Şubat 2023 PSG - Bayern maçında Kylian Mbappe ilk 11'de değil mi, maçta niye yok, yedek mi? İşte detaylar...

Bugün PSG-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi son 16 ilk tur maçı oynanacak. Maçın başlamasına dakikalar kala ilk 11 ve hangi futbolcunun sahada olacağı merak edildi. Bu bağlamda futbol severler, Mbappe maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? 14 Şubat 2023 PSG - Bayern maçında Kylian Mbappe ilk 11'de değil mi, maçta niye yok, yedek mi? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

PSG - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG-Bayern Münih maçı 14 Şubat 2023 yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

PSG - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

MBAPPE MAÇTA YOK MMU, NEDEN YOK, SAKATLANDI MI?

Mbappe geçtiğimiz hafta sakatlanmıştı. Konu hakkında yapılan açıklamaya göre Mbappe 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Mbappe sakatlığından dolayı bugünkü PSG-Bayern Münih maçında sahada olmayacak.

NEYMAR VE MESSİ MAÇTA OLACAK MI?

Neymar ve Messi'nin maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.