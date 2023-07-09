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Mbappe hangi takımda? Kylian Mbappe hangi takımda oynuyor? K. Mbappe hangi takıma transfer oldu?

Mbappe hangi takımda? Kylian Mbappe hangi takımda oynuyor? K. Mbappe hangi takıma transfer oldu?

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Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası zaferi yaşayan yıldız futbolcu, liglerin ara vermesinin ardından ise tatiline devam ediyor. Peki, Mbappe hangi takımda? Kylian Mbappe hangi takımda oynuyor? K. Mbappe hangi takıma transfer oldu? İşte Mbappe hangi takımda oynadığına dair merak edilenler!

Babasının köyünü ziyaret eden Mbappe kaçırılma ihtimaline karşı zırhlı araçlarla korunduBabasının köyünü ziyaret eden Mbappe kaçırılma ihtimaline karşı zırhlı araçlarla korundu

Fransız devi Kylian Mbappe hangi takımda oynuyor merak ediliyor ve araştırılıyor. Kylian Mbappe'nin sosyal medyaya düşen görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Peki, Mbappe hangi takımda? Kylian Mbappe hangi takımda oynuyor? K. Mbappe hangi takıma transfer oldu? İşte Mbappe hangi takımda oynadığına dair merak edilenler!

MBAPPE HANGİ TAKIMDA?

Futbol kariyerini Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de sürdüren Fransız yıldız, son dönemde takımda yaşadığı problemlerle gündemde. Mbappe, kulübün futbolculara bireysel gelişimde yardımcı olmadığını ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıkla ilgili artık bir sınıra ulaşıldığını söylemişti. Bu sözler üzerine PSG'de forma giyen futbolcuların 24 yaşındaki futbolcudan şikayetçi olduğu öğrenilmişti. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası zaferi yaşayan yıldız futbolcu, liglerin ara vermesinin ardından ise tatiline devam ediyor.

Mbappe hangi takımda? Kylian Mbappe hangi takımda oynuyor? K. Mbappe hangi takıma transfer oldu?

KYLİAN MBAPPE KİMDİR?

Kylian Sanmi Mbappé Lottin (d. 20 Aralık 1998) Kamerun ve Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

Kariyeri

Mbappé, ilk olarak doğduğu şehir Bondy'deki futbol akademilerinde oynadı, daha sonra Clairefontaine ve Monaco futbol akademilerinde oynayıp Monaco'nun yedek takımında profesyonel futbol yaşamına başladı. Kısa süre sonra 2016-17 sezonunda düzenli oynamaya başladı, ligde attığı 15 gol ve 8 asist ile 17 sene sonra takımının lig şampiyonu olmasına yardımcı oldu. Daha sonra 180 milyon € satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'e kiralandı.

Mbappé, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımında oynadıktan sonra Mart 2017'de Lüksemburg ile oynadıkları maçta Fransa adına ilk millî maçına çıktı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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