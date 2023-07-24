Dünyanın aktif en iyi forvetlerinden kabul edilen Kylian Mbappe için Al Hilal'den yüksek bir teklif geldi. Teklif PSG takımı tarafından kabul edildi. Mbappe'nin kararı ise henüz belli olmadı. Peki, Mbappe Arabistan ligine mi gitti, Al Hilal'e transfer oldu mu 2023? Mbappe PSG'den ayrıldı mı, sözleşme imzaladı mı? İşte detaylar...

Almak için her yolu deniyorlar! Al Hilal, Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro teklif etti

Mbappe'nin cevabı ne olacak? PSG, Al Hilal'in teklifini kabul etti

Psg, Al Hilal'in Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifi kabul etti. Fransız oyuncunun Real Marid'e transfer olmak istediği biliniyor. Mbappe Arabistan ligine mi gitti, Al Hilal'e transfer oldu mu 2023? Mbappe PSG'den ayrıldı mı, sözleşme imzaladı mı?

MBAPPE ARABİSTAN LİGİNE GİDECEK Mİ, AL HİLAL'E TRANSFER OLACAK MI?

Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon euro transfer ücreti, oyuncucuya ise yıllık 700 milyon euro maaş teklif etmişti. Fransız devi bu teklifi kabul etti. Mbappe'nin ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi. İngiliz basınında Sky Sports, PSG'nin bu teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

AL HİLAL MBAPPE'YE NE KADAR TEKLİF GÖTÜRDÜ?

Öte yandan CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon euro'luk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.

MBAPPE REAL MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR MU?

Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü.