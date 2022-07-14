Akaryakıta indirim var mı, Mazota indirim var mı merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Brent petrolün 100 doların altına düşmesi sonrası, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. Peki, Mazotta indirim var mı? Motorinde indirim var mı? 14 Temmuz Akaryakıtta indirim var mı? Motorin indirim bekleniyor mu? İşte detaylar...

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece itibarıyla benzine 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Böylece İstanbul'da benzin litre fiyatı 25 lira 2 kuruştan 23 lira 66 kuruşa indi. Otogaz ise gelen 30 kuruşluk zam ile birlikte İstanbul'da 10 lira 97 kuruştan satılacak.

İSTANBUL'DA 23 LİRA 66 KURUŞTAN SATILACAK

Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25 lira 2 kuruştan, 23 lira 66 kuruşa indi. Öte yandan Ankara'da 23 lira 78 kuruşa, 23 lira 77 liraya düştü.

OTOGAZA 30 KURUŞ ZAM

Gelen 30 kuruşluk zamla birlikte otogaz ise İstanbul'da 10 lira 67 kuruştan 10 lira 97 kuruşa çıktı. Öte yandan Ankara'da 10 lira 87 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 60 kuruşa satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

14.07.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 23,67 TL

Gazyağı TL/lt: 23,06 TL

Motorin TL/lt: 25,38 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 25,43 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,42 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,43 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.72 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.78 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.77 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.89 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.86 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,57 dolardan işlem görüyor.

Dün 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışla aynı seviyede kalarak 99,57 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,31 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasını (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle petrol fiyatlarındaki karışık seyir devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bırakırken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısını artırıyor.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları bölge genelinde risk iştahını törpülemeyi sürdürürken, Çin bazı şehirlerde kısıtlamaları artırmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, ABD'de büyük bir faiz artırımı sonrasında enflasyonda yavaşlama ve ham petrol talebinde azalma bekliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in de yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Söz konusu ziyaretin de petrol piyasalarını doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 97,46 ile 100,35 dolar aralığının direnç, 95,22 ile 96,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 14 Temmuz 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

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ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.