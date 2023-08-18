MAZOTTA İNDİRİM VAR MI? 18 Ağustos mazot indirim geldi mi?

Son zamanlarda zam yağmuruna tutulan akaryakıt bu kez ilk defa yüzleri güldürecek. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı düşecek. Peki, mazotta indirim var mı? 18 Ağustos mazot indirim geldi mi? İşte detaylar…

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik hasebiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Fiyatı 38 liranın üzerine çıkan motorine, 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki Peki, mazotta indirim var mı? 18 Ağustos mazot indirim geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

MAZOTTA İNDİRİM VAR MI?

Son dönemde sıkça karşılaşılan fiyat artışlarından sonra, akaryakıt fiyatları bu kez düşüş yaşamaya yöneliyor gibi görünüyor. Yarından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni fiyatlarla beraber, motorin fiyatında 1 lira 52 kuruşluk bir düşüş yaşanacak. İstanbul'da bir litre motorini 36 lira 86 kuruş gibi bir fiyatla temin edebileceksiniz. Döviz kurlarındaki değişimler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak iniş çıkış yaşamasına neden oluyor. Ardı ardına gelen zamların ardından, şimdi araç sahiplerini sevindirecek bir haber ortaya çıkıyor. Motorin fiyatları, 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 52 kuruş düşmesi bekleniyor, bu da fiyatların 38 liranın üzerine çıktığı dönemden önemli bir indirim anlamına geliyor.

18 AĞUSTOS MAZOT İNDİRİM GELDİ Mİ?

Son birkaç dönemde, akaryakıt fiyatlarında sürekli artışlar yaşandı. 14 Mayıs'taki seçimlere yaklaşırken, benzin litre fiyatı 19 lira civarındayken, motorin ise 18 lira düzeylerindeydi. Son 3 aylık süreçte, akaryakıt fiyatları 2 katından fazla bir artış gösterdi. İndirim sonrasında motorin fiyatı İstanbul'da 36 lira 86 kuruşa, Ankara'da 37 lira 36 kuruşa ve İzmir'de ise 37 lira 52 kuruşa düşecek.

16 Temmuz'da kurşunsuz benzin için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı, litre başına 2,52 liradan 7,52 liraya yükseldi; motorin için alınan vergi tutarı ise litre başına 2,05 liradan 7,05 liraya çıktı. ÖTV kararının etkisiyle, benzin ve motorin grubunda 6 liralık bir fiyat artışı yaşandı. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul'un Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL'ye, motorin fiyatları ise 32,36 TL'ye yükselmişti.