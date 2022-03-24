Mazota zam var mı? EPGİS AÇIKLADI MI? 25 Mart BU GECE Benzine ve motorine zam gelecek mi? Motorine zam geldi mi? Benzine zam geldi mi?

Mazota zam var mı? Benzine zam var mı? Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte akaryakıt fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşandı. Araç sahipleri bu gece mazota zam gelecek mi, mazot zammı gündemi merak ediyor. Peki, Motorine zam geldi mi? 24 Mart Mazota zam gelecek mi? Motorine zam var mı? Mazot zammı ne zaman? Benzine zam geldi mi? Benzine zam var mı? Mazota zam var mı? Güncel Mazot fiyatları haberimizde...

BENZİNE VE MAZOTA ZAM VAR MI?

24 Mart benzin ve mazot için henüz zam açıklaması yapılmamıştır. Ancak zam geleceği yönünde bazı kaynaklara göre bir beklenti vardır. Zam açıklaması yapıldığı takdirde ilerleyen dakikalarda haberimizde yer alacaktır.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARI

24.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,80 TL

Gazyağı TL/lt: 20,90TL

Motorin TL/lt: 22,24 TL

TL/lt: 22,24 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,29 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,56 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,83 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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