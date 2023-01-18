Mazota zam var mı? Bu gece motorine zam gelecek mi? 18 Ocak Benzine mazota zam gelecek mi? Motorinin litresi kaç lira oldu?

Mazota zam var mı? Sorusu, özellikle Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle en çok merak edilenler arasında yer aldı. Dünkü benzin zammının ardından bugün de motorine yapılacak olan zam merak konusu oldu. Peki, Mazota zam var mı? Bu gece motorine zam gelecek mi? Benzine mazota zam gelecek mi? Motorinin litresi kaç lira oldu?

Mazota zam var mı? Konusu, Dünkü benzin zammının ardından özellikle araç sahipleri başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Benzine gelen 67 kuruşluk zammın ardından bugün gündemde Mazota zam var mı? Bu gece motorine zam gelecek mi? Soruları bulunuyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için Mazota zam var mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Mazota zam var mı? Bu gece motorine zam gelecek mi? Benzine mazota zam gelecek mi? Motorinin litresi kaç lira oldu?

MAZOTA ZAM VAR MI?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün benzine gelen 67 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 5 kuruş arttı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 17 kuruşa, Ankara'da 23 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 51 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.