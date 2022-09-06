Mazota zam var mı? BU GECE motorine zam gelecek mi? Benzine mazota zam gelecek mi?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Mazota zam var mı? Motorine zam gelecek mi? Benzine mazota zam gelecek mi?

Mazota zam var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Mazota zam var mı? Motorine zam gelecek mi? Benzine mazota zam gelecek mi? İşte detaylar...

MAZOTA ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısı gelen 70 kuruşluk zammın ardından motorine 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruşluk yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor. Yarın pompaya yansıyacak zamla birlikte motorinin İstanbul'daki satış fiyatı da 25 lira 99 kuruşa çıkacak.

MOTORİNE İKİ GÜN ÜST ÜSTE ZAM

7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 70 kuruşluk bir zam daha gelmişti.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 26 LİRAYA DAYANDI

Yarından itibaren pompaya yansıyacak zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25 lira 99 kuruşa yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI

06.09.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,21 TL

Gazyağı TL/lt: 23,95 TL

Motorin TL/lt: 25,17 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 25,22TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,61 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,29 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

Ankara LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.08 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.07 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.20 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.16 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 azalarak 94,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,67 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün çevrim içi düzenledikleri 32'nci Bakanlar Toplantısı'nda ekim ayı için grubun ağustostaki üretim seviyesine geri dönmesi konusunda anlaştı ve günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı aldı.

Grubun bu kararı, piyasa oyuncuları tarafından "sembolik bir düşüş" olarak algılandı. Uygulama zorlukları nedeniyle gerçekleşecek kesintinin bu seviyenin de altında kalacağına dair beklentiler karar öncesinde yükselen fiyatların gerilemesine neden oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, grubun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Çin'de yeniden alınan Kovid-19 tedbirlerinin yol açtığı zayıf talep beklentileri ve ekonomik yavaşlamaya dair endişeler ise fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,66 ile 96,67 dolar aralığının direnç, 94,65 ile 93,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 6 Eylül 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.