Son dönemde artan döviz kurları ve petrol fiyatları nedeniyle mazot fiyatlarında zam yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, Mazota zam geldi mi? Mazota ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Mazota zam geldi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüketiciler ve sektör temsilcileri, mazot fiyatlarında herhangi bir artış olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz gün motorine gelen zammın ardından mazota zam gelecek mi merak konusu oldu. Peki, Mazota zam geldi mi? Mazota ne kadar zam gelecek? Detaylar haberimizde...

MAZOTA ZAM GELDİ Mİ?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış son dönemde araç sahiplerinin keyfini kaçırırken, bu gece de motorine okkalı bir zam geldi. 2 lira 3 kuruşluk artış pompaya da yansırken, zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lirayı aştı. Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 75 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.