Son günlerde duyulan haberlerin ardından birçok vatandaş Mazota indirim var mı? Sorusunu merak ediyor ve internet üzerinde Mazota indirim var mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mazota indirim var mı? Mazota indirim gelecek mi? 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları!

Mazota indirim var mı? Sorusu, akaryakıt fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle sık sık arama motorları üzerinde araştırılıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri değişkenlik gösteriyor. Peki, Mazota indirim var mı? Mazota indirim gelecek mi? 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları!

MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

Kur oranı ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19 lira 57 kuruştan satılacak.

MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?

Yarından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 57 kuruştan, Ankara'da ise 19 lira 96 kuruştan satılacak.