Son günlerde duyulan haberlerin ardından birçok vatandaş Mazota indirim var mı? Sorusunu merak ediyor ve internet üzerinde Mazota indirim var mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mazota indirim var mı? Mazota indirim gelecek mi? 15 Mart güncel akaryakıt fiyatları!

Mazota indirim var mı? Sorusu, akaryakıt fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle sık sık arama motorları üzerinde araştırılıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri değişkenlik gösteriyor. Peki, Mazota indirim var mı? Mazota indirim gelecek mi? 15 Mart güncel akaryakıt fiyatları!

MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

Bu gece yarısından itibaren motorine 71 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 96 kuruşa, Ankara'da 21 lira 36 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 42 kuruşa geriledi.

MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 71 kuruş indirim geldi.