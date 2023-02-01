Son günlerde duyulan haberlerin ardından birçok vatandaş Mazota indirim var mı? Sorusunu merak ediyor ve internet üzerinde Mazota indirim var mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mazota indirim var mı? Mazota indirim gelecek mi? 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları!

Mazota indirim var mı? Sorusu, akaryakıt fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle sık sık arama motorları üzerinde araştırılıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri değişkenlik gösteriyor. Peki, Mazota indirim var mı? Mazota indirim gelecek mi? 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları!

MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

bu gece yarısı itibariyle 2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Buna göre yapılan İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 19 kuruştan, Ankara'da ise 22 lira 52 kuruştan satılması öngörülüyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?

Bu gece yarısı itibariyle 2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Yapılacak indirimin ardından fiyatların düşmesi bekleniyor. Güncel Motorin ve Benzin fiyatları şu şekilde: