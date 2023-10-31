Motorine, geçtiğimiz gün indirim yapılırken bugün de benzine indirim geldi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugün motorine gelen indirimin ardından bir indirim de benzine geliyor. Mazota indirim geliyor mu? 31 Ekim motorin zam fiyatı ne kadar oldu? araştırılıyor. Peki, benzine indirim geldi mi? Benzin kaç TL, ne kadar oldu?

Mazota indirim geliyor mu? 31 Ekim motorin zam fiyatı ne kadar oldu?

Mazot ne kadar oldu ve motorine zam geldi mi merak ediliyor. İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 86 dolar seviyesine geriledi. Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu merak ediliyor. Benzin fiyatı ne kadar oldu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Benzine indirim geldi mi? Benzin kaç TL, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 86 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugün motorine gelen 1 lira 57 kuruşluk indirimin ardından benzine de indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 67 kuruş ucuzlayacak

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 42 kuruşa, İzmir'de 35 lira 16 kuruşa, Ankara'da 35 lira 05 kuruşa düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.