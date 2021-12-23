Mazota indirim geldi mi? 23-24 Aralık mazot ve motorine ne kadar indirim gelecek? Mazot fiyatları kaç TL oldu?
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Doların düşmesiyle birlikte benzin ve akaryakıt fiyatlarında indirime gidileceği belirtildi. Bunun ardından vatandaşlar, Benzin fiyatlarına indirim mi geliyor? Mazota indirim yapıldı mı? Motorin ne kadar oldu? Benzine kaç kuruş indirim gelecek? Mazota ne kadar indirim gelir? Benzine indirim geldi mi? 23 Aralık Benzin, Mazot, Motorin, LPG'ye indirim mi geldi? Benzine kaç TL, kaç kuruş indirim yapıldı? LPG yeni fiyatı kaç lira olacak? merak etti. İşte detaylar...
Son dakika gelen haberlere göre, akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1,63 ve motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim ürünleri pompa fiyatlarına yansımayacaktır. Bunun ardından vatandaşlar, Mazota indirim geldi mi? 23-24 Aralık mazot ve motorine ne kadar indirim gelecek? Mazot fiyatları kaç TL oldu? sorularının cevaplarını merak etti. İşte bilgiler...
EPGİG resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1,63 ve motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir.
Açıklama şu şekilde:
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
24/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere
Benzinde 1,63
Motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir.
İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."
Buna göre benzinde 1,63 TL, motorinde 1,65 TL indirim gerçekleşecektir. Fakat indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır. Yani benzin fiyatlarındaki indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.
Kurdaki düşüş nedeniyle akaryakıt ürünlerine indirim geleceği belirtildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." dedi
Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni ekonomi modeli ile düşüş yaşadı. Dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklaması sonrasında dolar, 18,34 lira seviyelerinden 12'nin altına geriledi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.