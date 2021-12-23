Son dakika gelen haberlere göre, akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1,63 ve motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim ürünleri pompa fiyatlarına yansımayacaktır. Bunun ardından vatandaşlar, Mazota indirim geldi mi? 23-24 Aralık mazot ve motorine ne kadar indirim gelecek? Mazot fiyatları kaç TL oldu? sorularının cevaplarını merak etti. İşte bilgiler...

MAZOT VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ YAPILDI?

EPGİG resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1,63 ve motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir.

Açıklama şu şekilde:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

24/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

Benzinde 1,63

Motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir.

İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

Buna göre benzinde 1,63 TL, motorinde 1,65 TL indirim gerçekleşecektir. Fakat indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır. Yani benzin fiyatlarındaki indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

BENZİN, MAZOT VE LPG'YE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Kurdaki düşüş nedeniyle akaryakıt ürünlerine indirim geleceği belirtildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." dedi

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni ekonomi modeli ile düşüş yaşadı. Dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklaması sonrasında dolar, 18,34 lira seviyelerinden 12'nin altına geriledi.

"CİDDİ BİR DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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