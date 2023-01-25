Dolar kurunun artmasıyla birlikte vatandaşlar benzin, mazot, motorin ve LGP'ye zam gelecek mi merak ediyor. Peki, Benzin ve mazota zam var mı, indirim mi var 2023? Mazota zam mı indirim mi gelecek? Benzine zam mı geliyor indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? LPG güncel fiyatları ne kadar? Mazot zam var mı? 26-27 Ocak 2023 Benzin, Motorin ve Mazota yeni zam var mı, kaç TL? Benzin, Motorin ve LPG'ye indirim mi zam mı olacak? Güncel benzin ve mazot fiyatları kaç TL?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 25 kuruş zamlandı. Mazot zam var mı? 26-27 Ocak 2023 Benzin, Motorin ve Mazota yeni zam var mı, kaç TL? Benzin, Motorin ve LPG'ye indirim mi zam mı olacak? Peki, Benzin ve mazota zam var mı, indirim mi var 2023? Mazota zam mı indirim mi gelecek? Benzin, Motorin ve LPG'ye indirim mi gelir zam mı?

BENZİNE YENİ ZAM VAR MI 2023?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 25 kuruş zamlandı. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litre fiyatı 22 lira sınırına dayandı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta benzin ve motorine gelen zammın ardından bugün akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 25 kuruş arttı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR? (26-27 OCAK PERŞEMBE-CUMA 2023)

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 71 kuruşa, Ankara'da 21 lira 93 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 86 kuruşa yükseldi. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

İstanbul yeni benzin litre fiyatı : 21 lira 71 kuruş

21 lira 71 kuruş Ankara yeni benzin litre fiyatı : 21 lira 93 kuruş

21 lira 93 kuruş İzmir benzin litre fiyatı : 21 lira 86 kuruş

MOTORİN VE MAZOTA ZAM VAR MI 2023?

Motorin ve Mazota herhangi bir zam ve indirim gelmedi. Benzinin litresi 1 lira 25 kuruş zamlandı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.