Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Mazot ve gübre desteği ödemleri ne kadar?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken. Depremden etkilenen köylüler için verilen mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Ticaret Bakanlığından geldi. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gbre desteği ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir ifadesini kullandı. Bunun ardından Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek, Şubat ayı mazot gübre ödemeleri yattı mı? Sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödemleri ne kadar? Gübre ve mazot desteği kimlere verilir? Mazot desteği nedir? Detaylar haberimizde...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere verilenMazot ve gübre desteği ödemelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde; "2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir. Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar TL olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çitçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır". ifadelerine yer verildi.

MAZORT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Geçen yıl çiftçilerimize 3,1 milyar lira mazot desteği, 1,9 milyar lira gübre desteği sağladık. 2023 yılı için ürün bazında mazot desteğinde yüzde 130 ila yüzde 395 arasında değişen oranlarda; gübre desteğindeyse yüzde 130 ve yüzde 163 oranlarında yıllık artış gerçekleştirdik".

GÜBRE VE MAZOT DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz; Üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler 31/12/2019 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

MAZOT DESTEĞİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden gerçekleştirilecek. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 100 lirası mazot, 75 lirası gübre olmak üzere 500 TL destek verilecek.