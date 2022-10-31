Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman, öne mi çekildi?

Mazot ve gübre desteğinin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Bakan Nebati tarafından yapılan açıklamasının ayrıntıları ile mazot ve gübre desteği ödeme tarihi ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri tarihi son dakika haberi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada "Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız" ifadelerini kullandı. İşte mazot ve gübre desteği ödemesi ile ilgili detaylar..

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Bakan Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteği fiyatlarına da değindi. Bakan Kirişçi; "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." açıklamasında bulundu.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız"