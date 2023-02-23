Mazot ve gübre desteğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımız, "Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?" diye merak ediyor. Peki, Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Mazot ve gübre desteğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Mazot ve gübre desteği 2023 Şubat ayı ödemeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Peki, Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte detaylar haberimizde...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı mazot ve gübre destek ödemeleriyle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde;

"2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir.

Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar TL olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır."

Ayrıca açıklamada 2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihinin de 8 Mayıs 2023'e kadar uzatıldığı ifade edildi.