"Hububatta 2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2023 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı," Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu kararla mazot ve gübre destekleri gündeme geldi. Peki, Mazot gübre desteği ne zaman verilecek, ne kadar? Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, hangi ayda verilecek? İşte detaylar…

Mazot gübre desteği ne zaman verilecek, ne kadar? Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, hangi ayda verilecek?

Özellikle hububat ürünlerini yetiştiren üreticilere yönelik olarak önemli bir uygulama değişikliği gerçekleşti. Kararın yürürlüğe girdiği tarih olan 15 Eylül 2023 ile birlikte, mazot ve gübre desteklemeleri ekim ayı öncesine çekildi. Peki, Mazot gübre desteği ne zaman verilecek, ne kadar? Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, hangi ayda verilecek? Detaylar haberimizdedir…

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK, NE KADAR?

T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "636 milyon 199 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

ÇİFTÇİYE MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK, HANGİ AYDA VERİLECEK?

Bakan Yumaklı'nın yaptığı paylaşımda desteklerin ne zaman ödeneceği açıklanmaktadır. Buna göre ödemeler iki parti halinde yapılacak. İlk parti 6 Ekim 2023 saat 18.00'den sonra, ikinci parti ödemeler ise 13 Ekim 2023 saat 18.00'den sonra ödenecektir.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplam 149 lira, çeltik için 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 271 lira, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira, kütlü pamuk için 345 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 366 lira, patates, soya için 172 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 193 lira, yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 121 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 142 lira, yem bitkileri için 94 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 115 lira, diğer ürünler için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği sağlanacak.