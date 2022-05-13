Mazlum Uruc - Ölü Değilim şarkı sözleri! Mazlum Uruc - Ölü Değilim dinle! Ölü Değilim sözleri! - Haberler

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Mazlum Uruc - Ölü Değilim şarkı sözleri! Mazlum Uruc - Ölü Değilim dinle! Ölü Değilim sözleri!

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Mazlum Uruc - Ölü Değilim şarkı sözleri! Mazlum Uruc - Ölü Değilim dinle! Ölü Değilim sözleri!

Ölü Değilim sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Mazlum Uruc'un kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Ölü Değilim şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Ölü Değilim mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Ölü Değilim şarkı sözleri! Mazlum Uruc - Ölü Değilim dinle! Mazlum Uruc - Ölü Değilim sözleri! Ölü Değilimk şarkı sözü! İşte detaylar...

Mazlum Uruc Ölü Değilim şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Ölü Değilim şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Mazlum Uruc - Ölü Değilim mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Mazlum Uruc Ölü Değilim şarkısı sözleri...

ÖLÜ DEĞİLİM SÖZLERİ

Gittim sevgilim gittim ben

Kayıp değil artık benden başkası

Düştüm yükseklerden düştüm ben

Ölü değilim kalbim kırılmadı

Önümde kara bir gece var

Üstüme titriyor bütün duvarlar

İçimde koca bir boşluk var

Yüzüme bakmıyor hiç aynalar

ÖLÜ DEĞİLİM DİNLE!

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