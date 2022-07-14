15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin yıldönümünde Habertürk'ün canlı yayınında eski AKP'li vekil Mazhar Bağlı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Peki, Mazhar Bağlı ne dedi? Mazhar Bağlı neden gündem oldu?

MAZHAR BAĞLI NE DEDİ?

Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toplum hakikaten hiç kimsenin tahmin edemeyeceği ve ön göremeyeceği kahramanlık destanı yazarak inanılmaz bir başarı elde etti. İnsanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkararak alçaktan uçan uçağa kafa atarak şehit oldular" dedi.