Türkiye otomobil pazarı artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte sıkıntılı bir hal almaya devam ediyor. Mazda markası da Türkiye pazarından çekildi. Detaylar haberimizde.

Türkiye otomobil pazarı artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte sıkıntılı bir hal almaya devam ediyor. Bu kapsamda azalan kredi tutarları ve artan faiz oranları sıfır otomobil piyasasında durgunluklara neden oluyor. Bununla birlikte bazı markalarda Türkiye pazarından çekilme kararı alıyor. Bir Japon markası da bu sabah Türkiye pazarından çekildi. İşte Mazda tarafından bildiri ve detayları…

Mazda Türkiye pazarından çekildi!

Türkiye'de Japon otomobillerine hayranlık duyan belirli bir kesim var. Toyota, Lexus gibi Japon otomobilleri sevilen markalar arasında. Bir de bir dönem Türkiye'de oldukça sevilen Mazda bu markalar arasında. Son dönemlerde pek fazla piyasada olmasa da safkan Japon markası Mazda'yı oldukça sevilen bir markayı.

Ancak bir ülke pazarında satışlara devam edebilmek için sadece sevilmek yetmiyor. Dinamikleri farklı olan ülkelerde satış yapabilmek için üretici marka belirli stratejiler izlemek zorunda. Bu stratejiler ülkelere özel donanım, motor seçenekleri veya fiyatlandırma limitleri üzerine oluyor. Mazda markasıysa son yıllarda kötüye giden bir gidişat ile Türkiye pazarına veda etti.

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Bugün sabah yapılan bildiride Mazda'nın süresiz şekilde faaliyetlerini durdurduğu belirtildi. Otomobil camiasından konuyla ilgili yapılan yorumlarda markanın 2023 yılının ilk 10 ayında bin otomobili bulmayan bir satış grafiği gösterdiği ve satışlarda yaşanan düşüklük sebebiyle faaliyetlerin durdurulduğu belirtildi.

Peki Mazda sahipleri servis ve yedek parça sorunlarını nasıl çözecek?

Konuyla ilgili olarak yapılan bildiride Mazda'nın Türkiye'de belirli bir süre daha yedek parça ve servis konusunda hizmet vermeye devam edeceği bildiriliyor. Sıfır otomobil satışlarıysa stoklarda bekleyen otomobillerin de teslimatları sonrasında bitecek.