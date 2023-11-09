Japon otomotiv markası Mazda'nın aldığı yani kararların ardından Mazda Türkiye'den çekildi mi? Sorusu gündemde yer aldı ve internet üzerinde yer almakta olan haberlere göre vatandaşlar konunun detaylarını araştırdı. Peki, Mazda Türkiye'den çekildi mi? Mazda Türkiye'de satış yapmayacak mı, neden?

Mazda Türkiye'den çekildi mi? Sorusu, son günlerde merak edilmekte olan iddianın durumunu merak etmekte olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Mazda Türkiye'den çekildi mi? Ve satışların geçici olarak mı yoksa sürekli olarak mı durdurulduğu merak konusu oluyor. Bu kapsamda konuya ilişkin olarak araştırmalar sürüyor. Peki, Mazda Türkiye'den çekildi mi? Mazda Türkiye'de satış yapmayacak mı, neden?

MAZDA TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ?

Japon otomotiv markası Mazda, Türkiye'de satış operasyonlarını durdurma kararı aldı. Mazda Türkiye'nin internet sitesinde Türkiye'deki otomobil satışlarının belirsiz bir süre durdurulduğu belirtildi. Şirket mevcut müşterilerin mağduriyet yaşamaması için satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecek.

SİTEDEN AÇIKLAMA YAPTILAR

Mazda Türkiye'nin sitesinden yapılan açıklamada, "Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecektir." denildi.