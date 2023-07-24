Mazda MX-5 2026'da Elektrikli Olacak

Mazda, yeni nesil MX-5 Miata'nın 2026 yılında tanıtılacağını ve elektrikli olacağını duyurdu. Aracın hibrit, plug-in hibrit veya tam elektrikli bir motora sahip olacağı konuşuluyor. Mazda'nın elektrikli otomobillere yatırımını artırmasıyla birlikte, 2026'da tamamen elektrikli bir MX-5 görebiliriz. Ancak ağır bataryaların aracın hafif yapısı ve uygun fiyat politikasıyla nasıl başa çıkacağı belirsizliğini koruyor.

Mazda'nın uzun yıllardır piyasada olan ve bir otomobilin eğlenceli olması için güçlü olması gerekmediğini kanıtlayan MX-5, 2026 yılında yeni nesli ile karşımıza çıkacak. Tasarımı ve ağırlık dağılımı ile her zaman dikkat çekmeyi başaran MX-5 (Miata) için Mazda önemli bir karar aldığını duyurdu.

Mazda MX-5 elektrikli motora adım atıyor

Mazda, yeni nesil MX-5 Miata'nın 2026 yılında tanıtılacağını ve "elektrikli" olacağını onayladı. Japon otomobil üreticisi, yeni nesil modelin aktarma organı hakkında detay verdi. Bu yüzden aracın hibrit, plug-in hibrit veya tam elektrikli bir motora sahip olacağı konuşuluyor.

Tüm bu iddialar ile birlikte Mazda son dönemde tam elektrikli otomobillere yatırımını artırmış durumda. Mazda, geçtiğimiz dönemde elektrik motorları geliştirmek için Rohm Semiconductor ve bataryalar için ise Envision AESC ile ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Bu yüzden 2026 yılında karşımıza tamamen elektrikli bir MX-5 görebiliriz.

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Ancak bu konuda Mazda'nın karşısında büyük bir engel bulunuyor. Şimdiye kadar güçlü motorlardan ziyade hafif yapısı ve dengeli ağırlık dağılımı ile otomobilseverlere eğlenceli bir sürüş sunan otomobilin, ağır bataryalarla nasıl mücadele edeceği büyük bir soru işareti.

Mazda aynı zamanda şimdiye kadar MX-5 modelini uygun fiyatlarla sunarak, eğlenceli otomobillerin pahalı olması gerektiği inancını da ortadan kaldırmıştı. Japon üreticinin ağırlığı belirli bir seviyede tutması için karbon fiber parçalar kullanması gerekiyor. Bu da aracın maliyetini önemli ölçüde artıracaktır.

Elektrikli Mazda MX-5 için markanın önünde iki büyük engel bulunuyor. Bu yüzden 2026 yılında tanıtılacak olan MX-5 modelinin hibrit olma ihtimali olduğunu da söylemek gerekiyor. İlerleyen dönemde Mazda MX-5'in kaderinin hangi yönde ilerleyeceğini yakın zamanda görmeyi bekliyoruz.

Mazda daha önce tanıttığı Vision konseptiile yeni nesil MX-5 hakkıda ilk ipuçlarını vermişti. Eğlenceli otomobil denince akla ilk gelen modellerden olan Mazda Miata bakalım nasıl bir güç ünitesi ile karşımıza çıkacak? Peki siz yeni nesil MX-5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.