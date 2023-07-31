Mazda MX-30 Üretimi Durdu

Mazda, 2020 yılında piyasaya sürdüğü elektrikli otomobili MX-30'un üretimini durdurdu. Düşük menzil ve yüksek fiyatı nedeniyle satışları düşen araç, şirket için hayal kırıklığı oldu.

Mazda 2020 yılında MX-30 isimli tam elektrikli otomobilini piyasaya sürdü. İlerleyen dönemde bu aracın hem içten yanmalı hem de elektrik motoruna sahip hibrit bir modelini de satışa çıkaracağını söyledi. Nitekim Ocak 2023'te plug-in-hybrid versiyonunu gördük. Fakat rakiplerine kıyasla o kadar az sattı ki sonunda üretimi durdu.

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Tüm dünyada elektrikli otomobil dönüşümü büyük bir hızla sürüyor. Tüketicinin talebi de her geçen gün artıyor. Ancak Mazda MX-30 bu konuda şirketine tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Aslında bu araç ilk çıktığında ters açılan arka kapıları, sportif tasarımı ve elektrikli oluşuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fakat bazı aylar satış sayısı 7 adete kadar düştü. Bu olumsuz neden ise menzil. Aracın 105 kW (143 HP) güce ve 265 Nm torka sahip motoru, 35.5 kWs kapasitedeki bataryaları ile 100 mil, yani 170 km menzil gidebiliyor.

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Tabii bu fabrika verisi. Gerçekte ise şehir içi 21.3 kWs/100km, şehir dışı 24.6 kWs/100km ve ortalama 22.7 kWs/100 km'lik bir yakıt tüketimi var. Yani en iyi senaryoda 150 km civarında bir menzil sunuyor. Ancak yaz aylarında klima açık şekilde şehirlerarası gidiyorsanız, 100 km'ye kadar düştüğünü görebilirsiniz.

Özellikle ABD gibi birçok eyaletinde iki nokta arasındaki mesafenin (ev-iş gibi) çok daha uzun olduğu yerlerde 100-150 km menzil sunan otomobillerin pek şansı yok. Üstelik bu aracın fiyatı da 35 bin dolar civarında.

Yani aynı fiyat aralığında Tesla Model Y gibi en az 3-4 katı menzil sunan seçenekler mevcut. Hatta benzer fiyatlar sunan MG 4 gibi Çinli rakiplerine baktığımızda, 350- 450km menzil ve 125 kW ile 150 kW motor seçenekleri sunulduğunu görüyoruz. Yani hem daha güçlü hem de daha uzun yol gidebilen araçlar Mazda'dan ucuza satılıyor.

Bu da direkt olarak satış verilerine yansıyor. Nitekim Mazda da yılda 100 araç satmak için bütün üretim hattını çalıştırmayı göze alamayacağı için üretimi durdurma kararı aldı. Ancak bu aracın tasarımı oldukça beğenildiği için yeni bir motor-batarya paketiyle ilerleyen dönemde tekrar satışa sunulabilir.

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