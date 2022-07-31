Mazda'dan ultra düşük emisyonlu dizel motor! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mazda'dan ultra düşük emisyonlu dizel motor!

Mazda'dan ultra düşük emisyonlu dizel motor!

Geçtiğimiz günlerde emisyonları düşürme ve elektriklileşme hedeflerinin detaylarını paylaşan Japon üretici Mazda, yeni geliştirdiği dizel motorunu tanıttı.

 - Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde emisyonları düşürme ve elektriklileşme hedeflerinin detaylarını paylaşan Japon üretici Mazda, yeni geliştirdiği dizel motorunu tanıttı.

Yüksek beygir gücü ve torka sahip, uzun menzil ve düşük yakıt tüketimine karşın mümkün olan en düşük emisyon seviyesine ulaşmak üzere geliştirilen yeni e-Skyactiv D motor, 3,3 litrelik 6 silindirli turbo beslemeli dizel olarak 200 HP ve 254 HP'lik iki varyasyonla üretime girecek.

Markanın yeni 3.283 cc hacmine sahip dizel motoru, uzunlamasına yerleştirilmiş elektrik kontrollü common-rail doğrudan enjeksiyon, 48V Mazda M Hybrid Boost teknolojisi ve DCPCI "Dağıtım Kontrollü-Kısmen Önceden Karıştırılmış Sıkıştırma-Ateşleme teknolojisi sayesinde daha düşük yakıt tüketimi, daha yüksek güç ve mümkün olan en düşük emisyon oranlarına ulaşabiliyor. Bu sayede motor, yüzde 40'ın üzerinde bir termal verimliliği de elde etmiş oluyor. Dünyanın en temiz dizel motorlarından biri olan yeni turbo beslemeli dizel motor, WLTP normlarına göre 100 km'de ortalama 4,9 litrelik yakıt tümetimi ile 127 g/km emisyon değerlerine ulaşıyor. Motordaki titreşim seviyesinin selefine göre çok daha düşük olduğu, sessiz ve pürüzsüz sürüşlere imkan verirken çekici bir sese de sahip olduğu belirtliyor.

Önümüzdeki 3 yıl içine 5 yeni elektrikli modeli tanıtacak Mazda, Skyactiv EV adı verilen, her boyuttaki elektrikli otomobilin üretimine imkan tanıyan tek platform ve ölçeklenebilir mimariye ise 2025 yılından sonra geçmeyi planlıyor. Yeni geliştirilen motorun 2023 yılının başlangıcında ilk olarak markanın amiral gemisi CX-60'ta hayat bulması planlanıyor.

Carmedya.com / Otomobil

Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.
title