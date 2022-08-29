Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi oyuncuları kimler?
Gündem Haberleri
2014 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Matt Reeves oturuyor. Aksiyon, macera ve dram türlerinde olan filmin başrolünde Gary Oldman yer alıyor. Peki, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Matt Reeves üstlendiği 2014 yapımı Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve hükmeden taraf olmak!
Andy Serkis
Jason Clarke
Gary Oldman
Toby Kebbell
Keri Russell
Terry Notary
Judy Greer
Kodi Smit-McPhee
Nick Thurston
Kirk Acevedo
Karin Konoval
Jocko Sims
Yapım Yılı : 2014
Yönetmen : Matt Reeves
Türü : Aksiyon / Macera / Dram
Oyuncular : Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis, Jason Clarke