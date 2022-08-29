Yönetmenliğini Matt Reeves üstlendiği 2014 yapımı Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ:ŞAFAK VAKTİ KONUSU NEDİR?

Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve hükmeden taraf olmak!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİ OYUNCULARI

Andy Serkis

Jason Clarke

Gary Oldman

Toby Kebbell

Keri Russell

Terry Notary

Judy Greer

Kodi Smit-McPhee

Nick Thurston

Kirk Acevedo

Karin Konoval

Jocko Sims

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİ KÜNYESİ!

Yapım Yılı : 2014

Yönetmen : Matt Reeves

Türü : Aksiyon / Macera / Dram

Oyuncular : Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis, Jason Clarke