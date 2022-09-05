Maymunlar Cehennemi'ndeki maymunlar gerçek mi? Maymunlar Cehennemi : Başlangıç, 2011 Amerikan bilimkurgu filmidir. Film, Rupert Wyatt tarafından yönetildi. Yeni bir seriye olanak sağlayan esas hikâyeye sahip Maymunlar Gezegeni 'nin tekrar çekimidir. Filmi izleyen sinemaseverler Maymunlar Cehennemi maymunlar gerçek mi? merak etti. İşte detaylar...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ MAYMUNLAR GERÇEK Mİ?

Maymunlar Cehennemi filmindeki bazı maymunlar animasyonlar ile oynatılırken bazı maymunlar ise kostüm giydirilmiş oyuncular tarafından canlandırılıyor. Maymunlar Cehennemi filminde gerçek maymun kullanılmıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ KONUSU

Film günümüzde yaşanmaktadır. Genetik mühendislerinin maymunların üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu maymunlarda zihinsel gelişmeler olmuştur. Bunları gözlemleyen Will Rodman bir maymunu o genetik araştırmaların yapıldığı tesisten kaçırır. Filmin asıl konusu bundan sonra başlar. Will maymunla dostluk kurar ve ona pek çok şey öğretip bir insan gibi yaşatmaya çalışır. Fakat maymun bunu fark eder. Bir gün, Will'in babası araba kazası yapar. Çarptığı arabanın sahibi Will'in babasının üzerine yürür ve bunu gören Cesar (Will, maymuna bu adı verir.) sinirlenip adamı yaralar. Bunun üzerine Cesar maymun hapishanesine atılır. Burada birçok maymunla tanışır ve pek çok işkenceye katlanır. Fakat Will'e de kırgınlığı geçmez, çünkü Will'in onu orada bıraktığını sanır. Cesar bütün bu olanlara rağmen plan kurar ve maymun arkadaşları ile kaçar ve ardından genetik mühendislerinin bulunduğu binayı yağmalarlar. Birçok insanı öldürüp ormana ulaşmaya çalışırlar ve başarırlar. Filmin sonunda Will, Cesar'a yanında kalabileceğini söyler; fakat Cesar, evinin maymunların yanı olduğunu söyler.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ FİLMİ OYUNCULARI