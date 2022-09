YönetmenliğiniRupert Wyatt'ın yaptığı ' Maymunlar Cehennemi : Başlangıç' filminin oyuncu kadrosunda; James Franco, Freida Pinto ve John Lithgow gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise; Rick Jaffa ve Amanda Silver kaleme aldı. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ KONUSU NEDİR?

Film günümüzde yaşanmaktadır. Genetik mühendislerinin maymunların üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu maymunlarda zihinsel gelişmeler olmuştur. Bunları gözlemleyen Will Rodman bir maymunu o genetik araştırmaların yapıldığı tesisten kaçırır. Filmin asıl konusu bundan sonra başlar. Will maymunla dostluk kurar ve ona pek çok şey öğretip bir insan gibi yaşatmaya çalışır. Fakat maymun bunu fark eder. Bir gün, Will'in babası araba kazası yapar. Çarptığı arabanın sahibi Will'in babasının üzerine yürür ve bunu gören Cesar (Will, maymuna bu adı verir.) sinirlenip adamı yaralar. Bunun üzerine Cesar maymun hapishanesine atılır. Burada birçok maymunla tanışır ve pek çok işkenceye katlanır. Fakat Will'e de kırgınlığı geçmez, çünkü Will'in onu orada bıraktığını sanır. Cesar bütün bu olanlara rağmen plan kurar ve maymun arkadaşları ile kaçar ve ardından genetik mühendislerinin bulunduğu binayı yağmalarlar. Birçok insanı öldürüp ormana ulaşmaya çalışırlar ve başarırlar. Filmin sonunda Will, Cesar'a yanında kalabileceğini söyler; fakat Cesar, evinin maymunların yanı olduğunu söyler.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ OYUNCULARI KİMLER?

Will Rodman rolüyle James Franco

Caroline Aranha rolüyle Freida Pinto

Caesar rolüyle Andy Serkis

Charles Rodman rolüyle John Lithgow

Irena rolüyle Chelah Horsdal

John Landon rolüyle Brian Cox

Dodge Landon rolüyle Tom Felton

Steven Jacobs rolüyle David Oyelowo

Robert Franklin rolüyle Tyler Labine

Hunsiker rolüyle David Hewlett

Rodney rolüyle Jamie Harris

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ NE ZAMAN ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Özgün adı: Rise of the Planet of the Apes), 2011 Amerikan bilimkurgu filmi. Film, Rupert Wyatt tarafından yönetildi. Yeni bir seriye olanak sağlayan esas hikâyeye sahip Maymunlar Gezegeni 'nin tekrar çekimidir. Öncülü, orijinal serideki dördüncü film Maymunlar Cehenneminin Fethi 'nin (1972) bir benzeridir; fakat serinin devamına uyacak şekilde direkt yeniden çekimi değildir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 5 Ağustos 2011'de gösterildi..