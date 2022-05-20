Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? VAKALAR DÜNYADA ARTIYOR! Maymun çiçeği Türkiye'de var mı? - Haberler

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı merak ediliyor. Orta Afirka'da görülen maymun çiçeği virüsü Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de ortaya çıktı. Hızla yayılan Maymun çiçeği virüsü hakkında Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? merak ediliyor. İşte Maymun Çiçeği virüsü vakaları ve Maymun çiçeği Türkiye'de var mı yanıtı haberimizde...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKALARI!

Dünya, koronavirüsün etkilerini henüz aşamamışken yeni bir ölümcül salgınla karşı karşıya kaldı. İngiltere, ABD, İspanya, Portekiz ve Kanada'nın ardından İtalya ve İsveç'te de maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) vakalarına rastlandı.

Birleşik Krallık'taki dokuz vakadan altısı Londra'da, ikisi İngiltere'nin Güney Doğusunda ve biri Kuzey Doğu'da bulunuyor. Nijerya'dan gelen ilk hasta olan Birleşik Krallık hastalarından biri hariç tümü, Birleşik Krallık'ta enfekte olmuş gibi görünüyor ve çoğu bağlantılı değil. ABD, kısa süre önce Kanada'dan dönen Massachusettsli bir adamda ilk maymun çiçeği vakasını bir gecede bildirdi. Kanada'da en az on üç olası vaka araştırılıyor ve virüsü doğrulamak için testler yapılıyor. İspanya'da yedi kişiye teşhis konuldu ve onlarca kişi daha hastalık için izleniyor ve test ediliyor. Portekiz, dokuz vakanın doğrulandığını söyledi.

HASTALAR BİRBİRİYLE BAĞLANTILI DEĞİL

Uzmanlar, bilinen vakaların buzdağının görünen kısmı olmasından korkuyorlar ve hastaların çoğu birbiriyle bağlantılı değil, bu da daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

DSÖ MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ KONUSUNDA UYARDI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkede daha fazla vaka beklediği konusunda uyardı. Maymun çiçeğinin kişiden kişiye bulaşmasının son derece nadir olduğu düşünüldüğünden, salgın uzmanlar tarafından 'olağandışı' olarak tanımlandı. Şimdiye kadar virüs, Batı veya Orta Afrika dışında yalnızca dört ülkede tespit edilmişti ve tüm vakaların kıtayla doğrudan seyahat bağlantıları vardı.

BELÇİKA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKASI

Belçika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası görüldü, hastanın durumunun ağır olmadığı bildirildi.

Flamanca yayın yapan kamu televizyonu VRT'ye konuşan Antwerp Tropik Sağlık Enstitüsü yetkilisi Isabel Brosius, durumu ağır olmayan hastanın partnerinin de aynı semptomları gösterdiğini ve yakında ikinci vakanın da kaydedilmesini beklediklerini söyledi.

Brosius, virüsün bulaşabilmesi için yakın ve sürekli temas gerektiğini, geniş çapta yayılım beklemediklerini belirtti.

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü son 2 haftada Avrupa'da 7 ülkeye yayılırken Kanada'da 17 şüpheli vaka bulunuyor. İngiltere'de vaka sayısı 9'a yükselirken şimdiye kadar İspanya'da doğrulanmış 7, Portekiz'de 5, İtalya, İsveç ve ABD'de birer vaka görüldü.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

AVUSTRALYA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKASI

Avrupa'da ve ABD'de yayılan maymun çiçeği virüsünün ilk vakası Avusturalya'nın Victoria eyaletinde de tespit edildi.

Eyaletin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kişinin 16 Mayıs'ta Melbourne'e dönmeden önce hafif semptomlar geçirdiği ve tıbbi yardım istediği bildirildi.

Açıklamada hastanın testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği kaydedildi.

Ayrıca, New South Wales eyaleti Sağlık Bakanlığı da Avrupa'dan dönen 40'lı yaşlardaki bir kişinin söz konusu virüs ile uyumlu semptomlar nedeniyle evde izole edildiğini bildirdi.

Yakın zamanda İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Fransa ve Kanada'da virüs vakaları tespit edildi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ALMANYA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKASI

Almanya'da ilk maymun çiçeği vakasının, Bavyera eyaletinde tespit edildiği bildirildi.

Alman Ordusunun Münih kentindeki Mikrobiyoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, 19 Mayıs'ta Almanya'da ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün kesin olarak tespit edildiği belirtildi.

Bavyera Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da maymun çiçeği virüsü tespit edilen hastanın, Brezilya kökenli 26 yaşındaki bir kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu kişinin Portekiz ardından İspanya üzerinden Almanya'ya geldiği aktarılan açıklamada, daha önce Düsseldorf ve Frankfurt kentlerinde bulunan hastanın bir buçuk haftadır Münih'te kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, hastanın Münih'teki Schwabig Hastanesinde izolasyona alındığı kaydedildi.

Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek de Bakanlığın konuyla ilgili hastane ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) ile yakın temasta olduğunu belirterek hastanın temas ettiği kişilerin tespit edilmeye devam edildiğini ve bu kişilerin belirtiler, hijyen önlemleri ve bulaşma yollarına ilişkin bilgilendirileceğini aktardı.

Maymun çiçeği virüsü vakaları daha önce İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Belçika, Avusturalya ve Kanada'da tespit edildiği açıklanmıştı.

KANADA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKASI

Dünyada yayılma eğiliminde olan maymun çiçeği virüsü, Kanada'nın Quebec eyaletinde de görüldü.

Kanada Halk Sağlığı Ajansından yapılan açıklamada, Quebec eyaletinde iki kişide maymun çiçeği virüsü saptandığı, 20 şüpheli vaka üzerinde de çalışıldığı bildirildi.

Açıklamada, adı açıklanmayan bir ABD vatandaşının yakın zamanda Kanada'ya seyahat ettiği ve bu kişinin Quebec eyaletine bağlı Montreal kentindeki ziyareti sırasında iki kişinin virüsle enfekte olmuş olabileceği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bunlar Kanada'da teyit edilen ilk iki vaka. Maymun çiçeği daha önce Kanada'da hiç görülmedi. Son uluslararası vakalarda da bireylerin maymun çiçeği virüsüne nasıl maruz kaldığı henüz belli değil. Maymun çiçeğinin kişiden kişiye yayılması nadirdir. Bununla birlikte insanlar arasında vücut sıvıları, solunum damlacıkları, maymun çiçeği yaraları ile doğrudan temas, daha önce giyilen giysiler, yatak takımları veya ortak eşyaların paylaşılması gibi enfekte bir kişiyle yakın temas sonucu yayılabilir. İnsanlar, yakın temas yoluyla bulaşan diğer birçok hastalıkta olduğu gibi, fiziksel mesafeyi koruyarak, maskeleme dahil sık el ve solunum hijyeni sağlayarak risklerini azaltabilirler. Maymun çiçeğinin semptomları tipik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk ve şişmiş lenf düğümleridir. Bu semptomların gelişmesinden birkaç gün sonra ortaya deri döküntüleri çıkabilir."

Bu arada bir açıklama yapan Quebec Eyalet Halk Sağlığı Şefi Dr. Mylene Drouin, hastalığın aşırı derecede bulaşıcı olmadığını, virüsün solunum damlacıkları yoluyla bulaştığını belirtti ve Montreal bölgesindeki tüm şüpheli vakaların, diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında olduğunu söyledi.

Dünyada şimdiye kadar 11 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu türlerden Kongo virüsü, ölüm riski en yüksek virüs olarak biliniyor.

İSRAİL'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKASI

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü İsrail'e de sıçradı.

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya'da görülen maymun çiçeği virüsü, İsrail'de 1 kişide tespit edildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki bir hastane tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda Avrupa'ya seyahat eden 30 yaşlarında bir adamın maymun çiçeği virüsü belirtileri göstererek acil servise geldiği belirtildi. Hastanın karantinaya alındığı açıklanırken, durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada, hastalığın semptomlarının "klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen, geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer olduğunu" ifade etmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Maymun çiçeği virüsü vakasının Türkiye'de olup olmadığına dair henüz Sağlık Bakanlığı'ndan yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır.

Haberler.com - Gündem