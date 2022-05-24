Maymun çiçeği virüsü nedir, bulaşıcı mı? Maymun çiçeği virüsü öldürür mü? Maymun çiçeği virüsü belirtileri! - Haberler

Dünyanın birçok yerinde görülen maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı ve öldürcü bir virüs mü olduğu merak ediliyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkede yüzlerce vaka açıklanırken, İngiliz uzmanlar göz ardı edilen ancak hastalığın en önemli belirtisinin 4 bölgede oluşan şişlik olduğunu ve bu semptomları vücutlarında görenlerin hemen doktora gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Maymun çiçeği virüsü nedir, bulaşıcı mı? Maymun çiçeği virüsü öldürür mü? Maymun çiçeği virüsü belirtileri! Detaylar haberimizdedir…

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun Çiçeği Hastalığına, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) neden olur.

Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.

Monkeypox ilk olarak 1958'de laboratuvar maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalık salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedilmiştir, bu nedenle 'maymun çiçeği' adı verilmiştir. Maymun çiçeği virüsü vakası insanda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Söz konusu tarihten itibaren diğer Orta ve Batı Afrika ülkelerindeki insanlarda maymun çiçeği virüsü vakası bildirilmiştir.

Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır.İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Monkeypox virüsü insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir.

Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar , vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

İngiliz medyasına konuşan İngiliz doktor David Lloyd, hastalığın "olağandışı" bir erken belirtisi olduğunu ve bunun vücudun bazı bölgelerinde görülebileceğini söyledi. Sky News'e konuşan Dr. Lloyd, "Hastalığın bazı karakteristik semptomlarını vücudunuzda gördüyseniz hemen doktora gidin. İsilik ve kızarıklığın yanı sıra şişlik en önemli belirtilerden biri. Çiçek hastalığında bu şişkinlik olmuyor" ifadesini kullandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ!

Dr. Lloyd, bu şişliklerin vücudun belli bölgelerinde görülebildiğini söyledi. Öte yandan İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri, bu şişliklerin vücudun nerelerinde görüldüğünü detaylıca açıkladı. İngiliz yetkililer, "Boynun iki yanında, çenenin altında, koltukaltı bölgesinde ve kasık çevresinde bu şişlikler görülebilir. Bu şişlikler ağrı yaratabilir" açıklamasını yaptı. Öte yandan İngiliz yetkililer, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı , sırt ağrısı, üşüme ve yorgun hissetme gibi belirtilerin de yaygın olduğunu aktardı. Yapılan açıklamada, "Kaşıntı ve kızarıklık genelde ilk semptomdan 1 ile 5 gün içinde oluşuyor. Kızarıklık ve kaşıntı genelde yüzde başlıyor ve vücudun diğer bölgelerine sıçrıyor. Sivilce gibi şişliklerin içinde sıvı bulunuyor ve daha sonra bu yaralar kabuk tutuyor ve zaman içinde düşüyor" denildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TEDAVİSİ

Tanıda, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), doğruluğu ve duyarlılığı göz önüne alındığında tercih edilen laboratuvar testidir. Mümkün olduğunda biyopsi bir seçenektir.

Orthopoxvirüsler serolojik olarak çapraz reaktif olduğundan, antijen ve antikor saptama yöntemleri, maymun çiçeğine özgü doğrulama sağlamaz. Bu nedenle, kaynakların sınırlı olduğu durumlarda tanı veya vaka incelemesi için seroloji ve antijen saptama yöntemleri önerilmez.

Henüz maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu için kanıtlanmış, güvenli bir tedavi yoktur. Maymun çiçeği salgınını kontrol altında tutmak amacıyla çiçek hastalığı aşısı, antiviraller ve İntravenöz immün globulin (VIG) kullanılabilir. Bununla birlikte, şu anda, orijinal (birinci nesil) çiçek hastalığı aşıları artık halka açık değildir. 2019'da çiçek hastalığı ve maymun hastalığının önlenmesi için daha yeni bir aşı onaylanmakla birliktehenüz kamu sektöründe yaygın olarak mevcut değil.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKALARI!

İspanya ve Portekiz'de sağlık bakanlıkları, maymun çiçeği (monkeypox) virüsü vakalarına karşı alarma geçti.

Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı.

Madrid'deki hastaların sağlık durumlarının iyiye gittiği bilgisi paylaşıldı.

İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi de Madrid'de tespit edilen 8 vakanın maymun çiçeği virüsü olduğu konusunda ortak bir görüş olmasına rağmen kesin sonuçların analizlerin tamamlanmasının ardından belli olacağını duyurdu.

İspanya Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da görülen maymun çiçeği vakaları arasında bir bağlantı olup olmadığının da araştırıldığını söyledi.

Simon, "Şu anda çok yeni ancak her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmalıyız. Virüsün bulaşması çok düşük bir olasılık olsa da tamamen dışarıda bırakacağımız bir ihtimal değil. O yüzden temkinli olmalıyız. Tüm olasılıklar için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Maymun çiçeği virüsü Avrupa'da ilk olarak 15 Mayıs'ta İngiltere'de 4 kişide tespit edilmiş, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.

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