Maymun çiçeği Türkiye'de var mı? Maymun çiçeği virüsü ilk vaka nerede? Bakan Koca'dan kötü haber geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kötü haber geldi. Dünyanın yeni kabusu maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklamada bulunan Bakan Koca, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü söyledi. Maymun çiçeği virüsü ilk vaka nerede ve maymun çiçeği virüsü ilk vaka kim merak ediliyor. Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü ilk vaka nerede? Maymun çiçeği Türkiye'de var mı?Detaylar haberimizdedir…

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Türkiye, dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelede sona yaklaşırken, yeni kabus maymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de ilk vakası tespit edildiğini duyurdu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ İLK VAKA NEREDE?

Mayıs ayında tespit edilmesinden bu yana 48 ülkede 3 bin 500'den fazla kişiye bulaşan maymun çiçeği virüsüne Türkiye'de de rastlandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadesini kullandı.