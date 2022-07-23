Maymun çiçeği virüsü dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor.Son açıklanan rakamlara göre 65 ülkede 15 bin 600 vaka sayısına ulaşan virüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan edildi. Bununla birlikte, maymun çiçeği ilk nerede çıktı ve maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı soruları gündeme geliyor. Maymun çiçeği ilk nerede çıktı? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Detaylar haberimizdedir…

MAYMUN ÇİÇEĞİ İLK NEREDE ÇIKTI?

İlk kez 1958'de Afrika'daki maymun kolonilerinde rastlanılan virüs, 2003'te ABD'de tespit edilince ilk kez Afrika dışında görüldü. Uzun aradan sonra ilk kez İngiltere'de görülen Maymun çiçeği virüsü, Afrika dışında son 2 haftada 16 ülkeye yayıldı.

Afrika dışında nadir görülen Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox), her geçen gün daha fazla ülkeye yayılarak dünyanın ana gündemi haline geldi.

Batı ve Orta Afrika ülkelerinde viral bir enfeksiyon olarak tanımlanan Maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısının Avrupa, ABD ve Avustralya'da 100'ü aştığı belirtiliyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen Maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Hastalığın en yaygın semptomlarının yüksek ateş, sırt-kas ağrısı ve öncelikle yüzde başlayıp daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılan döküntüler olduğu belirtiliyor.

Yakın temas yoluyla bulaştığı tahmin edilen enfeksiyonun 14 ila 21 gün sürdüğü ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) 12 ülkeden bildirilen 92 civarında vakanın doğrulandığı, 50 vakanın ise araştırıldığı iletildi.

Uzun aradan sonra virüs ilk kez İngiltere'de görüldü.

Kemirgen hayvanlardan ya da diğer hayvanlardan bulaştığı tahmin edilen virüs, 6 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide tespit edildi. Bu kişinin, Londra'da bir hastanede karantinada olduğu, yakın zamanda Nijerya'ya gittiği ve hastalığı muhtemelen oradan kaptığı ortaya çıktı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 6 Mayıs'tan bu yana tespit edilen vaka sayısının 57'ye yükseldiğini kaydetti.

UKHSA, yeni vakaların virüsün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı bulunmadığını, bu nedenle bulaşma yoluyla bireylerin enfekte olmasının mümkün olduğunu bildirdi.

Ajans, son Maymun çiçeği virüsü vakalarının ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında olduğunu, yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısının bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Afrika dışında son 2 haftada 16 ülkeye yayıldı

İngiltere'nin ardından İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, İsveç, ABD, İsrail, Danimarka ve İskoçya, Maymun çiçeği virüsünün tespit edilen ülkeler arasında yer aldı. Böylelikle, virüs, Afrika dışında son 2 haftada 16 ülkede tespit edildi.

DSÖ, Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya'da 100'den fazla vakayı doğruladı.

ACİL DURUM NE ANLAMA GELİYOR?

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilanı, hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin hastalığın yayılmasını engellemek için çabalarını artırmaları anlamında DSÖ'ye bazı yetkiler veriyor.

Öncelikle dünyaya salgının ciddi bir acil durum olduğu mesajı verilmiş oluyor. Acil durum ilanı ülkeleri salgınla mücadele konusunda iş birliği yapmaya ve kaynakları ortak kullanmaya, ayrıca salgının yayıldığı ülkelerin vatandaşlarını sağlık ve hijyen tavsiyelerine uymaya teşvik ediyor.

SEYAHAT UYARILARI YAPILABİLİR

DSÖ acil durum ilan ettiğinde, bazı şehirler ve bölgeler için seyahat uyarısı yapabiliyor. DSÖ'nün ayrıca ülkelerin kamu sağlığı önlemlerini denetleme yetkisi de bulunuyor.

Örgüt tavsiyelere uymayanlara hukuki yaptırım uygulayamıyor ancak BM üyeleri 2005 yılında kabul edilen DSÖ Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğundan, DSÖ'nün tavsiyelerine uyulması konusunda ülkeler üzerinde baskı oluşuyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Türkiye'de ilk vaka ise 30 Haziran'da duyuruldu. Duyuruyu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,37 yaşındaki hastanın tecrit edilerek tedavi altına alındığını söyledi. Hastanın bağışıklık sistemi yetersizliği yaşadığı belirtildi.