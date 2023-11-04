Maylo, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Maylo hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Maylo hangi ülkenin? Maylo hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Maylo markası nereye ait?

Maylo hangi ülkenin? Maylo hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Maylo markası nereye ait?

Maylo hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maylo, tuvalet kağıdı üretimi konusunda faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, ürünlerini üretirken hijyen, dayanıklılık ve kullanıcı memnuniyetini ön planda tutar. Peki, Maylo hangi ülkenin? Maylo hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Maylo markası nereye ait?

MAYLO HANGİ ÜLKENİN?

Maylo, Lila Group'un bir markasıdır ve 1984 yılında kurulmuştur. Lila Group, Türkiye merkezli bir şirkettir. Lila Group'un temeli, Öğücü ailesinin 1930'da kurduğu çırçır ve dokumacılık ticarethanesi ile atılmıştır. 60'lı ve 80'li yıllarda ağırlıklı olarak iplik üretimi ve pamuklu mensucat alanlarında farklı isimlerle faaliyet göstermiş; 90'lı yıllarda Marmara Pamuklu Mensucat olarak Türkiye'nin en büyük entegre pamuklu iplik ve boyama tesisi haline gelmiştir. Türkiye'nin hijyenik temizlik kâğıt pazarında hızla büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2006 yılında kurulan %100 Türk sermayeli bobin kağıt üretim tesisleri grup bünyesine katılmıştır.