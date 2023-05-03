Mayıs ayında kar sürpriziARDAHAN Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve sağanak yağışlı hava daha sonra kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

Mayıs ayında kar sürprizi

ARDAHAN Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve sağanak yağışlı hava daha sonra kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

Ardahan'da sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte kentin yüksek kesimlerdeki dağlar, yağan karla beyaza büründü. Aşur Kamacı, Ardahan'da ne zaman yazın geleceğini kestiremediklerini söyleyerek, "Bahar havası ama her şey çok güzel yapacak bir şey yok" dedi.