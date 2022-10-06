Astrolojide bulunan 12 burcun ait olduğu tarih aralıkları var. Her ay doğan kişilerin burçları farklı oluyor ve burcunun özelliklerini taşıyor. Astrolojiye ilgisi olmasa bile çoğu insan Mayıs ayı hangi burç? Sorusunu en az bir kez arama motorunda aratıyor. Peki, Mayıs ayı hangi burç? Mayıs hangi burç oluyor? Mayıs ayında doğanlar hangi burç? Mayıs ayında doğanların burç özellikleri!

Temmuz ayı hangi burç? Temmuz hangi burç oluyor? Temmuz ayında doğanlar hangi burç? Temmuz ayında doğanların burç özellikleri!

Mayıs ayı hangi burç? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Astrolojiye ilgisi olan ve olamayan çoğu kişi Mayıs ayı hangi burç? Sorusunu merak ediyor. Astrolojide her burcun belli bir tarih aralığı vardır. Mayıs ayında doğan kişilerin hangi burç olduğu ise merak ediliyor. Peki, Mayıs ayı hangi burç? Mayıs hangi burç oluyor? Mayıs ayında doğanlar hangi burç? Mayıs ayında doğanların burç özellikleri!

NİSAN AYI HANGİ BURÇ?

Mayıs ayında doğan kişiler tarih aralığına göre balık veya koç burcu oluyor. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanlar ikizler burcu olurken,20 Nisan - 20 Mayıs günü doğan kişiler boğa burcu oluyor. Mayıs ayında doğan kişiler koçveya boğa burcu özelliği taşır. Mayıs ayının hangi tarih aralığında doğmuşsa o burcun özelliği taşınır.

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Boğa burcu, devamlılığın, sağlamlığın burcudur. Arenada matadorların ilk işi, bir boğayı gösteriye hazırlamak için önce sinirlendirmeleri gerekir. Boğa kızacak ki atağa geçsin ve şov başlasın. İşte boğa insanı da buna benzer. Kolay kolay sinirlenmez fakat sinirlendiği zaman bir Koç burcu gibi esip geçen değil, toprağa bastığı zaman iz bırakan bir enerji ile sinirlenir. Bir boğa burcu kişini kızdırmanızı şiddetle tavsiye etmiyorum, bir boğa olarak!

Boğayı Venüs yönetir. Bu yüzden aslında öyle kavgayla, patırtıyla, gürültüyle işi olmaz. O elle tutulur somut güzellikler peşindedir. Dokunabildiği, hissedebildiği güzellikleri sever. Mesela tadı güzel yemekleri, ağızda hoş bir esans bırakan şarapları, yattığı zaman yumuşaklık hissettiği yatağı, dokunduğu zaman içini titreten bir teni. Boğa fiziksel temasta olmayı bu yüzden çok sever. Dokunuyorum, güzel şeyler hissediyorum o zaman benim olmalı der.

İlkbahar zamanında doğada gördüğünüz güzel çiçekler, meyve veren ağaçlar, ben buradayım diyen bitki örtüsü hep boğanın işi. Zaten boğa toprak grubu bir burç olduğundan dolayı doğa ile iç içedir. Fakat bu kadar güzellik, keyif verici tablolar, hayatın somut yanları bir araya toplanınca karşınıza ağır hareket eden, çok acelesi olmayan, anın keyfini çıkarak ve o anın uzun sürmesi için elinden geleni yapan bir görüntü çıkıyor karşımıza.

Koç o enerjisi ile tüketirdi. Koçun tüketici enerjisinin yanında Boğanın oldukça üretici bir enerjisi vardır. Bu üretkenliği topraktan mahsul çıkarmasından tutun, güzel sanatlara kadar uzanan kocaman bir yelpazededir.

Koç ne kadar risk almayı ve rekabet ortamını seviyorsa Boğa bir o kadar rekabet ortamından kaçar ve risk almaktan hoşlanmaz. Elindekilerin devamlılığını sağlamaya çalışır. Risk almak beraberinde kayıpları da getireceğinden dolayı pek ilgilenmez. Ve tutucudur, elindekilerin devamlılığını getirmeye çalışırken bir yandan da onları sahiplenir. Sahiplendiği için de kriz zamanlarında tutucu yanları açığa çıkar. Evini, işini, birlikte olduğu kişiyi, yastığını, arabasını, arkadaşını, evinde ki saksısını güzel ve kendi himayesinde olan her şeyi sahiplenebilir.

Güvenilirdir. Evet, belki de bir boğayı tanımlayacak en güzel söz budur. Çünkü kendisi güvenmek ister ve bu yüzden etrafına güvenilir bir görüntü çizer. Ee zaten başlattığı işi bitiren, devamlılık sağlayan, sahiplenen, koruyan, güzelliklerden sorumlu ve bunlardan keyif alan birine kim güvenmez ki? Hani boğa ben güvenilirim demese bile otomatik olarak onun güvenilir olduğuna dair izlenimleri kendi veriyor zaten.

Fakat öyle esnek, yeniliklere açık, oradan oraya koşmasını beklememelisiniz. Zaman zaman takıntılı olabilir, hem toprak hem de sabit bir burç olduğundan ama Başak burcu gibi detaylarda boğulan bir takıntıdan bahsetmiyorum. Mesela hep aynı yerlerden alış veriş yapabilir, yıllarca aynı evde oturabilir, aynı kişilerle arkadaşlık yapabilir, aynı manavdan sebze alır, aynı kuaföre gider hatta gittiği restaurantta aynı yerde oturabilir. Çünkü aynılık onda güven duygusu oluşturur, değişiklik ise tekrardan alışması ve öğrenmesi gereken bir süreçtir.

Tabii bu saydığım özelliklerini aşırısına sahip olanlar da var. Kişinin doğum haritasından bunu rahatça görebiliriz. Nasıl bir boğa olduğunu veya boğa özelliklerini hayatımızın hangi alanlarında nasıl kullandığımızı.

Medical astrolojiye göre; Omuzların başlangıcına kadar enseyi temsil eder. Boyun, boğaz kısmı. Lenflerde görülen tüberküloz, boğaz ağrıları, yağ kistleri, gözlerden ya da burundan boğaza akan akıntılar, bademcik iltihabı, boğaz bölgesinde ki kabarıklıklar boğa burcunun bilumum rahatsızlıklarıdır.

Hayattaki Amaçları

Sadakatli olmayı öğrenmek

Kendi sınırlarının farkına varmak

Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerlemek

Sabır

İhtiyaçlara karşı saygı göstermek

Şükretmek

Bağışlamak

Devamlılığı sağlamayı öğrenmek

Krizler yaratmamaya çalışmak

Başkalarının değil kendi işinle ilgilenmek

İnsanları yargılamayı bırakmak

Aşırı tepkiler vermeyi bırakmak

Pire için yorgan yakmayı bırakmalı

Saplantılı davranışları bir kenara bırakmak

Huzur olmayı, huzurlu ortamlar yaratabilmeyi öğrenmeli

İyi beslenmeyi öğrenmeli

Ruhsal olarak kendine yetebilmeli, kendini tedavi edebilmeli

Başkalarının değil, kendi kaynaklarını yaratmalı

Büyü gibi şeylerden uzak durması gerekir.

Geriye dönüp asla bakmamayı öğrenmeli

Seks odaklılık yerine duygu odaklı olmayı öğrenmeli

Boğa Burcuna Uygun Meslekler

Takım liderliği, yaşam koçluğu, bankacı, iş adamı, bahçıvan, şarkıcı, sigortacı, finansal danışman, masör, mağaza yöneticisi, hemşire, makyöz, kuyumcu, inşaatçı, dekoratör, aşçı, dedektiflik, oduncu, garson, dadı, öğretim görevlisi, memur, kasiyer, emlak danışmanı, reklam yönetmeni, çiçekçi, biyolog, tasarımcı

Boğa Kadının Diğer Burçlarla İlişkisi

Boğa Kadını- Koç Erkeği: Heyecanlı

Boğa Kadını- Boğa Erkeği: Dengeli

Boğa Kadın- İkizler Erkeği: Başarısız

Boğa Kadını- Yengeç Erkeği: Birbirlerini koruyan

Boğa Kadını- Aslan Erkeği: Sert aşk

Boğa Kadını- Başak Erkeği: Düzgün

Boğa Kadını- Terazi Erkeği: Duygusal

Boğa Kadını- Akrep Erkeği: Çekici

Boğa Kadını- Yay Erkeği: Rekabetli

Boğa Kadını- Oğlak Erkeği: Kötü

Boğa Kadını- Kova Erkeği: Çok güçlü

Boğa Kadını- Balık Erkeği: Büyülü

Boğa Erkeğinin Diğer Burçlarla İlişkisi

Boğa Erkeği- Koç Kadını: Çekici

Boğa Erkeği- Boğa Kadını: Dengeli

Boğa Erkeği- İkizler Kadını: Çok zor

Boğa Erkeği- Yengeç Kadını: Parlak

Boğa Erkeği- Aslan Kadını: Dürüst aşk

Boğa Erkeği- Başak Kadını: Daimi mutluluk

Boğa Erkeği- Terazi Kadını: Anlaşmazlık

Boğa Erkeği- Akrep Kadını: Uygun

Boğa Erkeği- Yay Kadını: Rekabetli

Boğa Erkeği- Oğlak Kadını: Çok bilinçli

Boğa Erkeği- Kova Kadını: Zor anlaşan

Boğa Erkeği- Balık Kadını: İyi eş