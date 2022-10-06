Mayıs ayı hangi burç? Mayıs hangi burç oluyor? Mayıs ayında doğanlar hangi burç? Mayıs ayında doğanların burç özellikleri!
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Astrolojide bulunan 12 burcun ait olduğu tarih aralıkları var. Her ay doğan kişilerin burçları farklı oluyor ve burcunun özelliklerini taşıyor. Astrolojiye ilgisi olmasa bile çoğu insan Mayıs ayı hangi burç? Sorusunu en az bir kez arama motorunda aratıyor. Peki, Mayıs ayı hangi burç? Mayıs hangi burç oluyor? Mayıs ayında doğanlar hangi burç? Mayıs ayında doğanların burç özellikleri!
Mayıs ayı hangi burç? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Astrolojiye ilgisi olan ve olamayan çoğu kişi Mayıs ayı hangi burç? Sorusunu merak ediyor. Astrolojide her burcun belli bir tarih aralığı vardır. Mayıs ayında doğan kişilerin hangi burç olduğu ise merak ediliyor. Peki, Mayıs ayı hangi burç? Mayıs hangi burç oluyor? Mayıs ayında doğanlar hangi burç? Mayıs ayında doğanların burç özellikleri!
NİSAN AYI HANGİ BURÇ?
Mayıs ayında doğan kişiler tarih aralığına göre balık veya koç burcu oluyor. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanlar ikizler burcu olurken,20 Nisan - 20 Mayıs günü doğan kişiler boğa burcu oluyor. Mayıs ayında doğan kişiler koçveya boğa burcu özelliği taşır. Mayıs ayının hangi tarih aralığında doğmuşsa o burcun özelliği taşınır.
BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Boğa burcu, devamlılığın, sağlamlığın burcudur. Arenada matadorların ilk işi, bir boğayı gösteriye hazırlamak için önce sinirlendirmeleri gerekir. Boğa kızacak ki atağa geçsin ve şov başlasın. İşte boğa insanı da buna benzer. Kolay kolay sinirlenmez fakat sinirlendiği zaman bir Koç burcu gibi esip geçen değil, toprağa bastığı zaman iz bırakan bir enerji ile sinirlenir. Bir boğa burcu kişini kızdırmanızı şiddetle tavsiye etmiyorum, bir boğa olarak!
Boğayı Venüs yönetir. Bu yüzden aslında öyle kavgayla, patırtıyla, gürültüyle işi olmaz. O elle tutulur somut güzellikler peşindedir. Dokunabildiği, hissedebildiği güzellikleri sever. Mesela tadı güzel yemekleri, ağızda hoş bir esans bırakan şarapları, yattığı zaman yumuşaklık hissettiği yatağı, dokunduğu zaman içini titreten bir teni. Boğa fiziksel temasta olmayı bu yüzden çok sever. Dokunuyorum, güzel şeyler hissediyorum o zaman benim olmalı der.
İlkbahar zamanında doğada gördüğünüz güzel çiçekler, meyve veren ağaçlar, ben buradayım diyen bitki örtüsü hep boğanın işi. Zaten boğa toprak grubu bir burç olduğundan dolayı doğa ile iç içedir. Fakat bu kadar güzellik, keyif verici tablolar, hayatın somut yanları bir araya toplanınca karşınıza ağır hareket eden, çok acelesi olmayan, anın keyfini çıkarak ve o anın uzun sürmesi için elinden geleni yapan bir görüntü çıkıyor karşımıza.
Koç o enerjisi ile tüketirdi. Koçun tüketici enerjisinin yanında Boğanın oldukça üretici bir enerjisi vardır. Bu üretkenliği topraktan mahsul çıkarmasından tutun, güzel sanatlara kadar uzanan kocaman bir yelpazededir.
Koç ne kadar risk almayı ve rekabet ortamını seviyorsa Boğa bir o kadar rekabet ortamından kaçar ve risk almaktan hoşlanmaz. Elindekilerin devamlılığını sağlamaya çalışır. Risk almak beraberinde kayıpları da getireceğinden dolayı pek ilgilenmez. Ve tutucudur, elindekilerin devamlılığını getirmeye çalışırken bir yandan da onları sahiplenir. Sahiplendiği için de kriz zamanlarında tutucu yanları açığa çıkar. Evini, işini, birlikte olduğu kişiyi, yastığını, arabasını, arkadaşını, evinde ki saksısını güzel ve kendi himayesinde olan her şeyi sahiplenebilir.
Güvenilirdir. Evet, belki de bir boğayı tanımlayacak en güzel söz budur. Çünkü kendisi güvenmek ister ve bu yüzden etrafına güvenilir bir görüntü çizer. Ee zaten başlattığı işi bitiren, devamlılık sağlayan, sahiplenen, koruyan, güzelliklerden sorumlu ve bunlardan keyif alan birine kim güvenmez ki? Hani boğa ben güvenilirim demese bile otomatik olarak onun güvenilir olduğuna dair izlenimleri kendi veriyor zaten.
Fakat öyle esnek, yeniliklere açık, oradan oraya koşmasını beklememelisiniz. Zaman zaman takıntılı olabilir, hem toprak hem de sabit bir burç olduğundan ama Başak burcu gibi detaylarda boğulan bir takıntıdan bahsetmiyorum. Mesela hep aynı yerlerden alış veriş yapabilir, yıllarca aynı evde oturabilir, aynı kişilerle arkadaşlık yapabilir, aynı manavdan sebze alır, aynı kuaföre gider hatta gittiği restaurantta aynı yerde oturabilir. Çünkü aynılık onda güven duygusu oluşturur, değişiklik ise tekrardan alışması ve öğrenmesi gereken bir süreçtir.
Tabii bu saydığım özelliklerini aşırısına sahip olanlar da var. Kişinin doğum haritasından bunu rahatça görebiliriz. Nasıl bir boğa olduğunu veya boğa özelliklerini hayatımızın hangi alanlarında nasıl kullandığımızı.
Medical astrolojiye göre; Omuzların başlangıcına kadar enseyi temsil eder. Boyun, boğaz kısmı. Lenflerde görülen tüberküloz, boğaz ağrıları, yağ kistleri, gözlerden ya da burundan boğaza akan akıntılar, bademcik iltihabı, boğaz bölgesinde ki kabarıklıklar boğa burcunun bilumum rahatsızlıklarıdır.
Hayattaki Amaçları
Sadakatli olmayı öğrenmek
Kendi sınırlarının farkına varmak
Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerlemek
Sabır
İhtiyaçlara karşı saygı göstermek
Şükretmek
Bağışlamak
Devamlılığı sağlamayı öğrenmek
Krizler yaratmamaya çalışmak
Başkalarının değil kendi işinle ilgilenmek
İnsanları yargılamayı bırakmak
Aşırı tepkiler vermeyi bırakmak
Pire için yorgan yakmayı bırakmalı
Saplantılı davranışları bir kenara bırakmak
Huzur olmayı, huzurlu ortamlar yaratabilmeyi öğrenmeli
İyi beslenmeyi öğrenmeli
Ruhsal olarak kendine yetebilmeli, kendini tedavi edebilmeli
Başkalarının değil, kendi kaynaklarını yaratmalı
Büyü gibi şeylerden uzak durması gerekir.
Geriye dönüp asla bakmamayı öğrenmeli
Seks odaklılık yerine duygu odaklı olmayı öğrenmeli
Boğa Burcuna Uygun Meslekler
Takım liderliği, yaşam koçluğu, bankacı, iş adamı, bahçıvan, şarkıcı, sigortacı, finansal danışman, masör, mağaza yöneticisi, hemşire, makyöz, kuyumcu, inşaatçı, dekoratör, aşçı, dedektiflik, oduncu, garson, dadı, öğretim görevlisi, memur, kasiyer, emlak danışmanı, reklam yönetmeni, çiçekçi, biyolog, tasarımcı
Boğa Kadının Diğer Burçlarla İlişkisi
Boğa Kadını- Koç Erkeği: Heyecanlı
Boğa Kadını- Boğa Erkeği: Dengeli
Boğa Kadın- İkizler Erkeği: Başarısız
Boğa Kadını- Yengeç Erkeği: Birbirlerini koruyan
Boğa Kadını- Aslan Erkeği: Sert aşk
Boğa Kadını- Başak Erkeği: Düzgün
Boğa Kadını- Terazi Erkeği: Duygusal
Boğa Kadını- Akrep Erkeği: Çekici
Boğa Kadını- Yay Erkeği: Rekabetli
Boğa Kadını- Oğlak Erkeği: Kötü
Boğa Kadını- Kova Erkeği: Çok güçlü
Boğa Kadını- Balık Erkeği: Büyülü
Boğa Erkeğinin Diğer Burçlarla İlişkisi
Boğa Erkeği- Koç Kadını: Çekici
Boğa Erkeği- Boğa Kadını: Dengeli
Boğa Erkeği- İkizler Kadını: Çok zor
Boğa Erkeği- Yengeç Kadını: Parlak
Boğa Erkeği- Aslan Kadını: Dürüst aşk
Boğa Erkeği- Başak Kadını: Daimi mutluluk
Boğa Erkeği- Terazi Kadını: Anlaşmazlık
Boğa Erkeği- Akrep Kadını: Uygun
Boğa Erkeği- Yay Kadını: Rekabetli
Boğa Erkeği- Oğlak Kadını: Çok bilinçli
Boğa Erkeği- Kova Kadını: Zor anlaşan
Boğa Erkeği- Balık Kadını: İyi eş