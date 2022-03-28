İğneada nerede? Mayın bulunan İğneada hangi şehirde, Karadeniz'de mi?
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Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayına, SAS timleri tarafından müdahale edilmeye başlandığının açıklanmasının ardından Mayın bulunan İğneada nerede? İğneada hangi şehirde, Karadeniz'de mi? sorularının yantıı merak edildi.
Mayın bulunan İğneada nerede, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
Karadeniz'e kıyısı olan İğneada, Türkiye-Bulgaristan sınırında bulunmaktadır. Kırklareli sınırları içinde olan İğneada'nın etrafı Longos ormanıyla çevrilidir. Güney ve batısında ise Yıldız dağları bulunmaktadır. İstanbul'a 3 saat uzaklıktadır.
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timlerinin intikal ettiğini açıkladı. Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nda eski tip bir mayın bulunmuş, Boğaz kısa bir süreliğine gemi trafiğine kapatılmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde sivil bir ticari gemi tarafından fark edilen mayın, ekipleri harekete geçirmişti. Acil olarak bölgeye yönlendirilen Sualtı Savunma Timleri (SAS) kısa süreli çalışmanın ardından mayını emniyete almıştı. Yapılan çalışmanın ardından mayın etkisiz hale getirilirken, kapatılan Boğaz trafiğe de normale dönmüştü. Mayının eski tip olduğu açıklanmıştı.