May hangi ay ve Türkçesi ne? May hangi ayın kısaltması? Türkçede May ne demek?

İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılan diller arasında yer alıyor. Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan İngilizce kelimeler arasında özellikle de ay isimleri yer almakta. Peki, May hangi ay ve Türkçesi nedir? May hangi ayın kısaltması? Türkçede May ne demek?

İngilizce olarak ayları öğrenmek isteyenler bunu kolay bir şekilde başarabilir. Bunun için Türkçe ayları yazarak karşılarına ise İngilizcelerini yazmalısınız. Bu sayede İngilizcede yer alan ayları kolaylıkla öğrenmiş olacaksınız. Peki, May hangi ay ve Türkçesi nedir? May hangi ayın kısaltması? Türkçede May ne demek? İşte detaylar haberimizde...

MAY HANGİ AY VE TÜRKÇESİ NEDİR?

May takvimde ki 5. ayı temsil etmektedir. Türkçe karşılığı ise mayıs olmaktadır.

Ayın bu ismi almasında ki sebep yine Roma İmparatorluğuna dayanmaktadır. Yağmurlu geçen mayıs ayı bu sebeple yağmur tanrıçası olan Maia'dan ismini almıştır. Latinceye de bu isimle geçen mayıs ayının Türkçede ki tam karşılığı ise taze, yaş sığır gübresi olmaktadır. Mayıs ayının Latincede ki karşılığı ise Maia'nın ayı olmaktadır. Bugün kullanılan mayıs ayının telaffuzu ise Latince telaffuzuna daha yakın olmaktadır.

MAY HANGİ AYIN KISALTMASIDIR?

Tarihlerin yazılırken kısaltılmaları veya yerlerine takvimdeki sıra numaralarının yazılmaları kolaylık sağlamaktadır. Diğer bir yandan İngilizcede kısaltılmadan yazılan tek ay May olmaktadır. Çünkü İngilizce dil kurallarına göre bir ayın kısaltılması yapılırken o ayın ilk üç harfi kullanılmaktadır. Diğer bir taraftan May zaten 3 harfe sahip olmaktadır. Bu sebeple de May mayıs ayının hem kendisi hem de kısaltması olmaktadır.

AYLAR VE TÜRKÇELERİ

January (Jan): Ocak,

February (Feb): Şubat,

March (Mar): Mart,

April (Apr): Nisan,

May (kısaltılması yoktur): Mayıs,

June (kısaltılması yoktu): Haziran,

July (kısaltılması yoktur): Temmuz,

August (Aug): Ağustos,

September (Sep): Eylül,

October (Oct): Ekim,

November (Nov): Kasım

December (Dec): Aralık