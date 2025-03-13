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Maximin Mourinho olayı nedir?

Maximin Mourinho olayı nedir?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile Allan Saint Maximin arasında göndermeler devam ediyor. Peki, Maximin Mourinho olayı nedir?

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile Allan Saint Maximin arasında kriz çıktı. Rangers maçının kadrosuna alınmayan "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek" paylaşımı yapmıştı. Mourinho ise bu paylaşıma canlı yayında yanıt vermiş ve futbolcusunun çalışmadığını belirtmişti. Son hamle ise Maximin'den geldi. Bir paylaşım daha yapan yıldız oyuncu, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez" dedi. Maximin Mourinho olayı nedir?

MAXİMİN MOURİNHO OLAYI NEDİR?

Fenerbahçe'de Rangers maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint Maximin sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.

MOURİNHO'DAN YANIT

Bunun üzerine Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ise "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." sözleriyle yıldız futbolcuya yanıt vermişti.

GECE YARISI OLAY PAYLAŞIM

Allan Saint-Maximin'den çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından 2022 yılındaki kilosunu ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaşarak Jose Mourinho'ya yanıt verdi ve "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." ifadelerini kullandı.

Maximin Mourinho olayı nedir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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