Maxi Scooter TMAX Tech MAX 2022 Türkiye'de

Yamaha Motor Sport Scooter segmentinin en havalısı, en konforlusu ve en çok satanlarından TMAX Tech MAX'in 2022 versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu.

Yamaha Motor'un 2001 yılında piyasaya sürdüğü TMAX, sürekli gelişen ve yenilenen teknik özelliklerle geçen 21 yıldır satış listelerinde başarılı yerini koruyor.

2022 model TMAX Tech MAX yeni kompakt ve dinamik gövdesi, agresif tasarımı ve belirgin açısal hava kanallarına sahip radikal yeni yüzü ile öne çıkıyor.

Yeni TMAX Tech MAX entegre sinyallerle donatılan ince ikili LED farlarıyla her zamankinden daha gösterişli. TMAX, cesur yeni yüzünün yanı sıra kompakt yeni görünümüne katkıda bulunan ve sürüş kalitesini artıran yepyeni bir ön cama tasarımına sahip. Daha ince şasi kısmı sürücünün hareket kabiliyetini artırıyor. Yeni tasarlanan daha yumuşak kuyruk bölümü T şeklindeki arka lambasıyla sade ve sportif çizgileri vurguluyor.

Bluetooth bağlantılı 7 inç tam renkli TFT gösterge

TMAX Tech MAX'in önemli yeni özelliklerinden biri çeşitli verileri kolay şekilde görüntüleyen sınıfının en iyisi, bağlantılı 7 inç tam renkli TFT gösterge. Bluetooth bağlantı özelliği sayesinde Yamaha'nın MyRide uygulamasına bağlanarak, müzik, hava durumu, aramalar ve mesajlar için telefona erişmek mümkün. Sürücüler, kişisel tercihlerine uygun olarak üç ekran stilinden birini seçebiliyor.

Garmin Navigasyon ile yollarda kaybolmak veya yer aramak ortadan kalkıyor.

Bluetooth üzerinden bağlantı kuran bir kulaklık aracılığıyla adım adım sesli yol tarifleri sunan tam harita destekli Garmin Navigasyon uygulaması TMAX Tech MAX'in dikkat çeken en yeni özelliklerinden biri. Bu son teknoloji ürünü sistem, canlı trafik güncellemeleri özelliğiyle zaman kazandıran rota değiştirme seçenekleri sunuyor. Garmin'in sürücü uyarıları, sürücüye rota boyunca keskin virajlar gibi yaklaşan tehlikeler hakkında çok çeşitli bilgiler sağlıyor ve ayrıca hız sınırları, yakındaki okullar ve daha fazlasıyla ilgili bildirimler görüntülüyor. Yakıt seviyesi takip işlevi, yakıt doldurana kadar gidilebilecek mesafeyi tahmin ediyor ve benzin istasyonu önerileri veriyor.

Yüksek performanslı EU5 motor

Güçlü 560 cc paralel çift silindirli motorun önemli özelliklerinden biri, yatay olarak karşılıklı düzende yerleştirilen pistonlu dengeleyiciyle donatılan simetrik ateşleme sırasına sahip 360 derecelik krank mil… Başka hiçbir motosiklette veya scooter'da kullanılmayan bu benzersiz tasarım, geleneksel bir döner dengeleyiciye ihtiyaç duymadan titreşimi ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Bu özelliğiyle motor yüksekliğinin önemli ölçüde azaltılmasına olanak tanıyor ve daha büyük bir sele altı saklama bölmesi kullanılabilmesini sağlıyor. Yamaha mühendisleri, TMAX'e özgü bu düzeni kullanarak güçlü, kompakt ve sorunsuz çalışan ideal maxi scooter motoru geliştirmeyi hedefledi ve başardı.

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Carmedya.com / Otomobil