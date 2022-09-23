Maxi Lopez kim? Maxi Lopez hangi takımda oynuyor?

Maxi Lopez kimdir? Oynanan maçlardaki performanslar, transfer iddiaları, basın toplantıları ve sosyal medyada atılan tweetler nedeniyle birçok futbolcu ya da spor adamı hakkında araştırma yapılıyor. Bu konuda en son gündeme gelen isim Maxi Lopez oldu. Maxi Lopez kaç yaşında, nereli? Maxi Lopez hangi mevkide oynuyor?

Her gün spor basınında çıkan transfer iddiaları, basın toplantıları, maçlarda sergilenen performans ve sosyal medya gündemine birçok spor insanı ya da futbolcu girmekte ve araştırılmakta. Galatasaray takımına transfer olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın ayrılık iddiaları ve eski eşi Maximiliano Gastón López'i takip etmesinin ardından gündemde yer almayı başarmıştı. Son dönemde en çok merak edilen isim Maxi Lopez oldu. Kişiler Maxi Lopez ile ilgili en çok merak edilen sorular Maxi Lopez kimdir? Maxi Lopez kaç yaşında, nereli? Maxi Lopez hangi mevkide oynuyor? oldu. Maxi Lopez ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde;

MAXİ LOPEZ KİMDİR?

Maximiliano Gastón López 3 Nisan 1984' Buenos Aires'de doğan Arjantinli futbolcudur. Torino FC'da forma giymektedir. Maxi Lopez futbol kariyerine, 1997'de River Plate forması giyerek başladı. Henüz 17 yaşındayken, ilk resmi maçına çıktı ve kısa zamanda forvet hattında kendine yer buldu ve takımının "Torneo Clausura"da, 2002, 2003 ve 2004 yıllarındaki başarısına katkıda bulundu. 2005 yılının Ocak ayında, Benfica'ya transfer olacağı söylendi fakat bu transfer gerçekleşmedi ve onu ünlü İspanyol kulüp Barcelona yaklaşık 6.2 milyon euro'ya, Henrik Larsson'un sakatlığında İsveçli oyuncunun yerini doldurması için transfer etti. 2011-12 sezonu ara transfer döneminde AC Milan'a kiralık olarak transfer oldu. 2012-14 yılları arasında Sampdoria'da kiralık olarak forma giydi. 30 Haziran 2014'te Chievo'ya transfer olan Lopez, burada kötü bir sezon geçirdi. 13 Ocak 2015'te Torino FC'ya transfer oldu.