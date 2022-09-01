Maxi Gomez kimdir? Maxi Gomez hangi takımda, hangi mevkii? Maxi Gomez kaç yaşında, nereli?

Bir dönem Fenerbahçe'nin gündeminde olan Maxi Gomez'in adı şuan Trabzonspor ile anılıyor. Trabzonspor'un gündeminde olan Maxi Gomez'in kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. La Liga'nın Valencia takımında forma giyen futbolcu hakkında merak edilenler var. Peki, Maxi Gomez kimdir? Maxi Gomez hangi takımda, hangi mevkii? Maxi Gomez kaç yaşında ve nereli?

Bordo- mavili takımın transfer gündeminde yer alan Maxi Gomez, şuan Valencia takımında forma giyiyor. Valencia takımıyla anlaşma sağlamak için görüşen takımlar içerisinde Fenerbahçe ve Trabzonspor vard şimdi ise Maxi Gomez Trabzonspor'da. Peki, futbolseverlerin merakla araştırdığı Maxi Gomez kimdir? Maxi Gomez hangi takımda, hangi mevkii? Maxi Gomez kaç yaşında ve nereli?

MAXİ GOMEZ KİMDİR?

Tam adı Maximiliano Gomez Gonzalez olan oyuncu 14 Ağustos 1996 tarihinde Uruguay'da dünyaya gelmiştir. 1,86 cm boya sahip olan oyuncu güncel olarak La Liga'nın Valencia takımında forma giymekte. Forma numarası 9 olan futbolcu 26 yaşında. Valencia takımında forvet oyuncusu olan Maxi Gomez, kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başlamıştı. 2017 yılında ise İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer oldu. Futbolculuk kariyerine 2019 yılında La Liga takımı olan Valencia'ya transfer olarak devam etti. Valencia'ya 14 milyon Euro ve Sani Mina, Jorge Saenz takasıyla transfer olan oyuncunun kontratı 2024 yılına kadar sürerken serbest kalma bedeli ise 140 milyon Euro'dur. Valencia'nın 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talebini kabul eden bordo-mavililer, Uruguaylı futbolcuyu renklerine bağladı. Trabzonspor, Maxi Gomez ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

MAXİ GOMEZ İSTATİSTİKLERİ

Uruguay Milli Takımı ile 27 maça çıkan oyuncu 4 gol kaydetmiştir. 1 Temmuz 2015 yılında Defensor'un U19'unda futbola başlayan oyuncu 14 Temmuz 2017 tarihinde ise Celta Vigo takımına transfer oldu. Şimdi ise 2019 yılından beri Valencia takımında forma giyiyor. 2015-2017 yılları arasında Defensor'da forma giyen oyuncu toplamda 47 maça çıkarken 28 gol attı.2017- 2018 sezonunda Celta Vigo ile 18 gol ve 5 asist yapan oyuncu 18/19 sezonunda ise 13 gol ve 5 asist kazandırdı takımına. Valencia'ya transfer olduktan sonra ise La Liga'da 3 sezon maça çıkan oyuncu 21 gol ve 11 asist kaydetti. 235 profesyonel maça çıktı.

MAXİ GOMEZ HANGİ MEVKİİ?

Şuan Valencia'da forma giyen oyuncunun mevkii santrafor mevkiinde oynamaktadır. 235 profesyonel maça çıktı.

MAXİ GOMEZ NE ZAMAN TRABZSONSPOR'A GELİYOR?

Trabzonspor ile anlaşma sağlayan Maxi Gomez, Perşembe sabahı Trabzon'a gelecek.