Trabzonspor UEFA maçında eksikleri kimlerdir? Edin Visca maçta yok mu, neden yok? Maxi Gomez neden maçta oynamıyor? Bruno Peres maçta olmayacak mı? TS'nin eksikleri kimler? TS'de kimler kadroda yok? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Maçta eksikler kimler merak ediliyor. Peki, Maxi Gomez, Edin Visca ve Bruno Peres maçta yok mu, neden yok? Trabzonspor UEFA maçında eksikler kimler, Maxi Gomez ve Edin Visca yok mu? İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe bu akşam saat 20:45 'te başlayacak.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, S. Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, R. Mmaee

MAÇTA EKSİKLER KİMLER?

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak. Ferencvaros'ta Civic, Traore, Gojak ve Auzqui'nin sakatlıkları sürüyor, Besic ise cezalı. Boli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

MAXİ GOMEZ, BRUNO PERES VE EDİN VİSCA MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK?

Maxi Gomez kart cezalısı olduğu için bugünkü maçta oynamayacak. Bruno Peres ve Edin Visca ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.