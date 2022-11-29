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Mavzer filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mavzer filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? Mavzer nerede çekildi?

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Mavzer filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mavzer filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? Mavzer nerede çekildi?

Bugün TRT 1'de Mavzer filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler film hakkında bilgileri merak etti. Peki, Mavzer filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mavzer filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? Mavzer nerede çekildi? Mavzer hangi yıl çıktı? Mavzer oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Türk Sineması Mavzer bu akşam TRT 1'de ekranlara geliyor. Film başlamadan önce, Mavzer filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mavzer filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? Mavzer nerede çekildi? merak edildi. İşte ayrıntılar...

Dünya prömiyerini 26. Saraybosna Film Festivali'nde yapan TRT ortak yapımı "Mavzer" vizyona girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği "Mavzer", Türkiye'de 25 şehirde 43 sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacak. Fatih Özcan'ın ilk yönetmenlik deneyimi olan film, Anadolu'da bir dağ köyünde geçiyor. Filmin başrollerini ise deneyimli oyuncular Serhat Kılıç ve Ozan Çelik paylaşıyor.

"Mavzer" filminin çekimleri, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde yapıldı.

Mavzer filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mavzer filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? Mavzer nerede çekildi?

Film, koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor. Genç bir adam olan Veysi, İç Anadolu'da bir köyde yaşar. Bir sabah oğlu Mustafa ile koyunlarının yanına giden Veysi'nin sürüsüne kurt saldırır, Veysi koyunlarının çoğunu kaybeder. Sürüsünü korumak için neler yapabileceğini düşünen Veysi, çareyi daha iyi bir silah almakta bulur. Onun almayı planladığı silah tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen mavzerdir.

Serhat Kılıç

Ozan Çelik

Ahmet Aydın

Seda Türkmen

Burçak Dilekli

İbrahim Kalkan

Erengül Öztürk

Kemal Zeydan

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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