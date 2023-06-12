Show Tv'in yeni dizisi Maviye Sürgün ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide yer alan Ozan karakteri merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün Ozan kimdir? Maviye Sürgün Ozan gerçek adı ne? Maviye Sürgün Ozan karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Maviye Sürgün yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin karakterleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Maviye Sürgün dizisinde yer alan Ozan karakteri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ozan Adar araştırılmaktadır. Peki, Maviye Sürgün Ozan kimdir? Maviye Sürgün Ozan gerçek adı ne? Maviye Sürgün Ozan karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN OZAN KİMDİR?

Maviye Sürgün dizisinde Ozan Adar, zeki ve mücadeleci bir mafya lideridir. Aklı ve hırsı sayesinde kısa sürede herkes tarafından tanınmıştır. Dizideki Ozan Adar karakterini Serkan Altunorak canlandırmaktadır.

SERKAN ALTUNORAK KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz'de Unisex Bekir, 2006 yılında İmkansız Aşk'ta Efe, yine 2006 yılında Gomeda'da Tolga, 2007 yılında Kara Duvak'ta Merdan'ı canlandıran oyuncu, 2008 yılında ise Sınıf dizisinde Umut karakterini ve DOT'ta Kürklü Merkür oyununda Eliot karakterini canlandırdı. 2009 yılında Melekler Korusun adlı dizide bir konservatuvar öğretim görevlisini canlandırdı.

Fatih Akın'ın, Sezen Aksu'nun Yanmışım Sönmüşüm Ben şarkısına çektiği klipte rol aldı. Yaseminname, Çocuklar Duymasın ve Karım ve Annem dizilerinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. 2006 yılının Ekim ayında Star TV'de yayımlanan, Ebru Gündeş ile birlikte rol aldığı İmkansız Aşk dizisinin bir sahnesinde rol gereği Rus ruleti oynaması gerekiyordu. Tabancayı kafasına dayayan Serkan Altunorak, tetiği çektiği anda kanlar içinde yere yığılmıştı. Kuru sıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ağır yaralandı ve uzun süre tedavi gördü. Dizi ise yayından kaldırıldı.

2011 yılında Bir Günah Gibi dizisinde Suat karakterini oynamıştır. Yine aynı yıl yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl adlı diziye üçüncü sezonda Taşlıcalı Yahya rolü ile dâhil olmuştur.